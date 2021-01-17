Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması başvuruları yarın başlıyor - Son Dakika

Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması başvuruları yarın başlıyor

17.01.2021 12:53
Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması başvuruları yarın başlıyor, System.String[]

Edirne'de üretim ve istihdama katkıda bulunan başarılı kadınların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen "Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması"na (ÜREKAD) başvurular yarın başlıyor.

Edirne'de üretim ve istihdama katkıda bulunan başarılı kadınların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen "Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması"na (ÜREKAD) başvurular yarın başlıyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik tarafından kurulan kadın girişimciler üretim ve işletme kooperatifleri ile Valilik himayelerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda eğitim alarak üretim ve istihdama katılan kadınların başarılı çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenecek ÜREKAD yarışmasına başvurular 18-25 Ocak'ta kabul edilecek.

Tamamı kadınlardan oluşan jürinin değerlendireceği başvurular, 25-27 Ocak tarihlerinde halk oylamasına da sunulacak.

Sonuçların 29 Ocak'ta açıklanacağı yarışmanın ödül töreni, 5 Şubat'ta Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'ndaki Edirne Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleşecek. Dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Yarışmaya "www.edirne.gov.tr" adresindeki form aracılığıyla başvuru yapılabilecek.

Edirne, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması başvuruları yarın başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı Yunan Başpiskoposunun İslam ve Müslümanlar için söylediği hadsiz sözlere tepki yağdı Endonezya için 2021 kabus gibi başladı: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ patladı İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika! Çanakkale, İzmir ve Erzincan'dan sonra Elazığ'da da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Çanakkale, İzmir ve Erzincan'dan sonra Elazığ'da da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:37
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
İş insanından şoke eden iddialar: 2 aracımı alıp geri vermedi, müstehcen sitelerde telefon numaramı paylaştı İş insanından şoke eden iddialar: 2 aracımı alıp geri vermedi, müstehcen sitelerde telefon numaramı paylaştı         
11:35
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular         
10:39
5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı         
09:45
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi         
08:17
Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı         
23:42
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 13:13:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması başvuruları yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei