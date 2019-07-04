Son Dakika Haberleri: Üretimde ‘marka’ makineden çıkacak
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Üretimde ‘marka’ makineden çıkacak

1 saat önce

Türk firmalar dünya makine sektöründe adını giderek daha çok söz ettiyor.

Üretimde ‘marka’ makineden çıkacak, System.String[]
Türk firmalar dünya makine sektöründe adını giderek daha çok söz ettiyor. Bu firmaların hepsinin şu anda kırılma noktasında olduğuna işaret eden MİB Başkanı Emre Gencer, " Türkiye'nin imalattaki markaları makine sektöründen çıkacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07 
Türkiye, Ekonomi
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