Üretimde sınır tanımıyor, şimdi de çam kozalağı sirkesi yaptı - Son Dakika

Yozgat'ta Bozok Yaylası'nın organik bitki, sebze ve meyvelerini işlemek suretiyle; şifalı reçeller, marmelatlar ve sirkeler üreterek adından söz ettiren Muteber Hatun Er, şimdi de çam kozalağından sirke üretti.



Alıç, ahlat, yabani dağ eriği, elma ve kuşburnu meyvelerinin sirkelerini üreten Er, bunlara çam kozalağı sirkesini de ekledi. Ürettiği yabani meyve sirkelerinin faydaları hakkında bilgi veren Muteber Hatun Er, insanımızın bütün hastalıkları ile alakalı olarak tıbbi tedavi süreçlerini kesinlikle organik gıdalarla desteklemeleri gerektiğini ifade etti.



Sirkelerin; kalp - damar sistemleri hastalıklarından, vücuttaki toksinleri atma özelliklerine, sindirim ve üriner sistem şikayetlerinden, felç riskini azaltmaya ve karaciğer fonksiyonlarını düzenlemeye kadar bir çok olumlu etkileri olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını bütün halkımızın bildiğini ve bundan dolayı da ürünlerinin kıymet ve faydalarını anlatmakta zorlanmadığını dile getirdi.



Er, "sirkelerin sadece salata ve çorba çeşnisi değil, aynı zamanda en doğal hijyen malzemesi olduğu göz ardı edilmemelidir" diyerek bilhassa; mutfak, banyo ve lavabolarda kimyasallar yerine sirke ile temizlik yapılmasını, bu uygulama ile de bir çok hastalığın önüne geçmenin mümkün olabileceğini belirtti.



Yine kendine has metotlarla son olarak ürettiği kozalak sirkesinin nasıl yapıldığını anlatan örnek üretici ve girişimci ev hanımı Muteber Hatun Er, sözlerine şöyle devam etti:



"Her ürünü, her üreticinin farklı metotlarla yapması mümkündür. Aslolan kadınlarımızın üretici insan vasfını kazanmasıdır. Çünkü toplumsal kalkınmanın ilk adımı, kadın-erkek her bireyin; eldeki imkanlar ve kişisel becerileri ölçüsünde, üretimde pay sahibi olmasıdır. Daha sonra da dayanışma ve üretimde birlikte hareket ederek, daha geniş pazarlara açılmamız gerekir. Bilhassa yöremizin meyve ve sebzeleri ile yabani bitkilerine katma değer ekleyerek ilimize ve ülkemize kazandırılması şarttır. Yaptığım reçel, marmelat ve sirkeleri; aile bütçesine katkı sağlamak için üretmemin yanı sıra; işlediğim sebzeler, bitkiler veya meyvelerin ve bunlardan elde edeceğim çeşitli ürünlerin, insan bünyesinde ne gibi olumlu etki ve faydaları olduğunu da araştırdıktan sonra bir üst ürün üretmeyi tercih ediyorum."



Bu anlamda çam kozalağının sirkesi ile bir çok hastalığın tedavisine destek sağladığını öğrendikten sonra ürettiğini ve kullanıcıların memnuniyetlerinin sadece lezzet takdirleriyle sınırlı kalmadığını, ayrı ayrı tüketicilerin bir çok farklı rahatsızlıklardan dolayı yaşadıkları sıkıntıların asgari seviyeye indiğini söylediklerini ifade etti. - YOZGAT