Üretimde yapay zeka ve robot teknolojilerinin geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika

Üretimde yapay zeka ve robot teknolojilerinin geleceği masaya yatırıldı

08.01.2021 10:17
Üretimde yapay zeka ve robot teknolojilerinin geleceği masaya yatırıldı, System.String[]

Mitsubishi Electric, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen sosyal medya canlı yayınında öğrencilerle buluştu.

Mitsubishi Electric, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen sosyal medya canlı yayınında öğrencilerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, salgınla birlikte dijital etkinliklerini artıran Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, markanın ileri teknolojiye sahip yeni nesil ürün ve çözümleriyle üretimin dijitalleşmesine yaptığı katkıyı öğrencilerle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizel, Şubat 2020'den bu yana Mitsubishi Electric'in tüm robotlarının yapay zekayla desteklendiği belirterek, şunları kaydetti:

"Filmlerdeki korku dolu senaryoların aksine hayatımızı kolaylaştırmak için çalışan robotlar pek çok farklı alanda başrol oynamaya başladı. Temizlik robotu gibi gündelik hayatın yanı sıra üretimde de insanla etkileşim kurabilen, kendi kendine öğrendiklerini uygulayabilen ve gelişmiş performans sergileyen robotların sayısı günden güne artıyor. Robotlar, günümüzde arama motorlarından görüntü işleme teknolojilerine ve tüketiciye uygun seçimler yapılmasına kadar pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Üretimde ise sistemin parametrelerinin kullanılması, verilerin analiz edilmesi, bakım planlanması gibi önemli alanlarda kullanılıyor. Yapay zeka, akıllı sensör seviyesi, makinenin içi, makinenin dışı, fabrikayı yöneten yazılım ve bulut gibi işletmenin farklı katmanlarında kendine yer buluyor. Böylece verimli ve esnek bir üretim mümkün oluyor.

Robot kullanımı hızla yaygınlaştı ve fabrikalarda yapılan işler değişti. Rutin işleri yapan geleneksel robotlar, değişen tüketici alışkanlıklarına adapte olamıyor. Yapay zekayla desteklenmiş robotlarımız ise başından sonuna kadar sisteme müdahale edebiliyor. Robotlarımız, tasarımcıya daha efektif dizayn konusunda fikir bile verebiliyor. Robotların üretimdeki rolünün hızla artacağı yönündeki gelecek vizyonundan hareketle Mitsubishi Electric olarak biz de ileri robot teknolojileri alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Gelecekte sabit duran robotlar yerine fabrika içinde hareket eden, kamerayla çevreyi gören, ürünü en iyi kapasiteyle tutabilen, insanla iş birliği yapan ve en önemlisi çalışana çarpmayacak robotlarla çalışmayı hayal ediyoruz. Halihazırda Japonya'da bulunan Kani fabrikamızdaki robotlar tamamen insanla iş birliği ve uyum içinde çalışıyorlar."

"3 ayrı şekilde yapay zekayı kullandık"

Derin öğrenme, takviyeli öğrenme ve büyük veri analizi olarak 3 ayrı şekilde yapay zekayı kullandıklarını bildiren Bizel, tüm bu uygulamaları MAISART başlığı altında gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bizel, "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology ifadesinin kısaltması olan MAISART ile yapay zeka tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresi azalırken verimliliğin artırılması sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknolojinin, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturduğunu kaydeden Bizel, "Veriler anlık analiz edildiği için gerektiği zaman robotların yeni bir hızla çalışma sistemine geçmesi mümkün oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekayı, üretim ve görüntü işlemenin yanı sıra teşhiste de kullandıklarını belirten Bizel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zekayla desteklenen robotlarımız sayesinde üretimin aksamaması, ürünlerin bakıma yönlendirilmesi ve arıza meydana geldiğinde diğer robotun arızalı robotun iş yükünü alması mümkün oluyor. Arızanın öngörülmesi ve anlık olarak operatöre bildirilmesi hem maliyette ve üretimde verimliliğin artmasını hem de iş gücünün efektif bir şekilde kullanılmasını sağlıyor."

Bizel, "Veriler, dışarıdaki buluta gönderilirken ve işlenirken ekstra maliyet ve zaman kaybı oluşuyor. Ar-Ge merkezlerimizde geliştirilen yeni yapay zeka algoritmasına sahip teknolojilerimizle güvenlik sorunlarını yerinde çözüyoruz. Böylece, tüm dataların işlenmesinin ardından bulut ortamına taşınması ve dataların işlendiği yere tekrar dönmesi için harcanacak zaman ve maliyetten tasarruf ediliyor ve yüksek derecede güvenlik mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Yapay Zeka, Medya, Robot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Üretimde yapay zeka ve robot teknolojilerinin geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi


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