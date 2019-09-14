Üretimdeki artış patates fiyatını düşürdü
1 saat önce
Türkiye'nin farklı yörelerinde hasadı devam eden patatesin tarladaki kilogram fiyatı, üretim fazlalılığı nedeniyle 60 kuruşa kadar düştü.
Türkiye'nin farklı yörelerinde hasadı devam eden patatesin tarladaki kilogram fiyatı, üretim fazlalılığı nedeniyle 60 kuruşa kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:15
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