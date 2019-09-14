Son Dakika Haberleri: Üretimdeki artış patates fiyatını düşürdü
Son Dakika Ekonomi Haber

Üretimdeki artış patates fiyatını düşürdü

1 saat önce

Türkiye'nin farklı yörelerinde hasadı devam eden patatesin tarladaki kilogram fiyatı, üretim fazlalılığı nedeniyle 60 kuruşa kadar düştü.

Üretimdeki artış patates fiyatını düşürdü, System.String[]

Türkiye'nin farklı yörelerinde hasadı devam eden patatesin tarladaki kilogram fiyatı, üretim fazlalılığı nedeniyle 60 kuruşa kadar düştü.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı: Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz
Mobilyacı çırağıydı, Türkiye şampiyonu oldu! Rizeli iş insanı, Ukrayna'da kurduğu marka ile küp şeker sektöründe pazar lideri oldu Canan Karatay: Hakiki köy zeytinyağı ve tereyağı kilo aldırmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:49:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üretimdeki artış patates fiyatını düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]