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ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Kırklareli'nde kıraç alanlarda üretimine başlanan "aronya"nın ihracatı hedefleniyor - Son Dakika

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Kırklareli'nde kıraç alanlarda üretimine başlanan "aronya"nın ihracatı hedefleniyor

17.06.2021 13:08
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Kırklareli'nde kıraç alanlarda üretimine başlanan

Kırklareli'nde kıraç alanlarda üretimine başlanan, düşük maliyet ve yüksek gelir fırsatı sunan aronya meyvesinin ihracatı hedefleniyor.

Kırklareli'nde kıraç alanlarda üretimine başlanan, düşük maliyet ve yüksek gelir fırsatı sunan aronya meyvesinin ihracatı hedefleniyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle yoğun olarak Vize, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde son 3 yılda 250 dekar kıraç alan, aronya meyvesi ile tarıma kazandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Türkiye'de en çok aronya meyvesinin yetiştirildiği ilin Kırklareli olduğunu söyledi.

Aronya bitkisinin Kırklareli iklimine uygun olduğunu belirten Aksoy, aronya meyvesinin antioksidan özelliği dolayısıyla değerli olduğunu vurgulayarak "Özellikle şeker hastalığı ve diğer hastalıklar için faydalı bir bitki. Aroması şurup olarak kullanılıyor. Pasta ve gıda sektöründe çalışmaları var." dedi.

Aronya meyvesine coğrafi işaret alınması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Aksoy, Türkiye'nin yakın bir süre sonra aronya ithal eden konumdan ihraç edebilen konuma doğru ilerleyeceğini ifade etti. Aksoy, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz bizden gerekli desteği alıyorlar. Atıl durumda olan buğday, arpa, çeltik tarımına yani stratejik ürünlere uygun olmayan alanlarda aronya meyvesi yetiştirilmesini tavsiye ediyoruz. İnşallah ülkemize büyük bir katma değer sağlayacak. Şu anda 250 dekar ekili alanımız var. Bunu 1250 dekara kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Alternatif ürün olarak dikilen aronyanın bu yıl Rusya'da bir firmaya meyve suyu yapılması için ilk ihracatı gerçekleştirilecek. Üreticiler tarafından üretilen aronyanın diğer Avrupa ülkelerine gönderilmesi için de görüşmeler sürüyor. Öte yandan Ticaret Borsamızda ihracat için soğuk hava deposu oluşturuldu. Burada saklanacak süper meyve, bağlantılar kuruldukça ihraç edilecek. Kısa sürede pek çok pazar açılacağını düşünüyoruz."

Aronya meyvesinde pazar sıkıntının yaşanmadığını belirten Aksoy, "Dolayısıyla ekim dikim yapamadığımız alanlarda tavsiye edeceğimiz, az masraflı, bakımı az olan bitki türleri bunlar." diye konuştu.

Üzümsü meyvelerin girdi maliyetlerinin düşük olduğunu vurgulayan Aksoy, aronyada da dördüncü seneden sonra kar oranının ciddi anlamda arttığını sözlerine ekledi.

Avukat 32 dönüm alanda aronya yetiştiriyor

Vize ilçesinin Soğucak köyünde 32 dönümlük kıraç arazide aronya üreten avukat Sezgin Çakan ise aronyanın diğer ürünlere göre çok daha fazla getirisi olduğunu belirtti.

Kıraç topraklarda tarım yapmak isteyenlere aronya meyvesini öneren Çakan, şunları kaydetti:

"32 dönüm alanda 12 bin fidan ekili bahçemde geçen sene hasadımızı yaptık ve yaklaşık 3 ton meyve aldık. Bu sene 15-20 ton meyve elde etmeyi bekliyorum. Avukatlık mesleğime devam ediyorum. Bunun yanında tarımla da uğraşarak üretime katkım olsun diye bu işe başladım. Gayet de başarılı olduğumu düşünüyorum. Keyif alıyorum bu işten. Doğa ile olmak çok hoşuma gidiyor. Hafta içi avukatlık, hafta sonu da çiftçilik yapıyorum."

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Kırklareli'nde kıraç alanlarda üretimine başlanan aronya nın ihracatı hedefleniyor
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Kırklareli'nde kıraç alanlarda üretimine başlanan aronya nın ihracatı hedefleniyor
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Kırklareli'nde kıraç alanlarda üretimine başlanan aronya nın ihracatı hedefleniyor
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Kırklareli'nde kıraç alanlarda üretimine başlanan aronya nın ihracatı hedefleniyor
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Kırklareli'nde kıraç alanlarda üretimine başlanan aronya nın ihracatı hedefleniyor

Kırklareli, Türkiye, Tarım, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Kırklareli'nde kıraç alanlarda üretimine başlanan 'aronya'nın ihracatı hedefleniyor - Son Dakika


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