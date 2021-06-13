ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Köyünde hem kanserle savaşını kazandı hem de üretici oldu - Son Dakika

Şehir hayatının kalabalık ve gürültüsünden uzaklaşıp ailesiyle Erzurum'daki köyüne yerleşerek organik ürünler üretmeye başlayan Gülcan Ocak, ikinci kez yakalandığı kanseri yendiği baba ocağında, hem sağlıklı besleniyor hem de ihtiyaç fazlası ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Tekirdağ'da yaşayan 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Gülcan Ocak, 1998'de yendiği tiroid kanserine tekrar yakalanınca doktorların tavsiyesi üzerine şehir hayatından uzaklaşarak doğal yaşam için bir süre önce ailesiyle Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kılıççı Mahallesi'ndeki baba ocağına döndü.

Ocak, burada kendi imkanlarıyla tarım ve hayvancılık yapmaya başladı. Köydeki arazisini sebze ve meyve yetiştirerek değerlendiren Ocak, 15 büyükbaş hayvan, çok sayıda tavuk ve 5 arı kovanıyla organik üretime yöneldi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden tohum ve süt sağım makinesi desteği alan Ocak, ürettiği süt ürünleri, yumurta, bal ile sebze ve meyvelerden bir kısmını ailesiyle tüketiyor, ihtiyaç fazlası ürünleri ise ilçedeki esnafa satarak kazanç elde ediyor.

Hem kanseri yendi hem de girişimci oldu

Gördüğü tedavi ve organik beslenmeyle kanseri tekrar yenen Gülcan Ocak, AA muhabirine, bir yıl önce geldiği köyünde kanseri atlatıp girişimci olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Köyünde huzur bulduğunu ifade eden Ocak, şöyle konuştu:

"Fasulye ekimi yapıyoruz, bal üretiyoruz. Hayvan alımı yaptık. Hayvanlardan elde ettiğimiz sütle, tereyağı, peynir ve taze lor yapıyoruz. Yeni başladık ve kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bunların ticaretini yapmaya çalışıyorum. Ahırımı büyütmeyi, içindeki hayvan sayısını artırmayı düşünüyorum. Karpuzdan salatalığa kadar her şeyimi kendim üretip doğal olarak ilaçsız yemek istiyorum. Her şeyimi organik yapmak istiyorum. Bir yandan da ailecek inşaat, bahçe ve hayvan işlerimizle uğraşıyoruz."

Ocak, artık ilaçlarını kullanmadığını, tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek, köyde bulunmanın sağlığına iyi geldiğini anlattı.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da geçirdiği kanser hastalığı ve salgının başlamasıyla Tekirdağ'dan baba ocağına kesin dönüş yapan Gülcan Ocak'ın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Ailenin köylerinde kendi imkanlarıyla tarım ve hayvancılıkla uğraştığını anlatan Akar, "Biz de bu sürece katkı sunmak ve girişimcimizin yanında olmak istedik. Ailemiz hayvansal ve bitkisel üretimde bulunuyor. Kendilerine ilk etapta tohum desteğinde bulunarak gelir getirici bir çözüm üretmeye çalıştık. Üretimi destekleme adına, hayvanlarını sağarken kullanmak üzere sağım makinemizi de hediye ettik." dedi.

Akar, aileye ilerleyen süreçte hem bireysel hayvancılık destekleri hem de inşaatla ve işletmeyle ilgili de desteklerin olacağını belirterek, bu şekilde üretimde bulunan girişimcilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.