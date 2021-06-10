Üye Girişi
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Sakız koyunu yetiştiriciliğe adanmış bir ömür: Ekrem Çelik - Son Dakika

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Sakız koyunu yetiştiriciliğe adanmış bir ömür: Ekrem Çelik

10.06.2021 11:37
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Sakız koyunu yetiştiriciliğe adanmış bir ömür: Ekrem Çelik, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, çocukluğundan bu yana küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 84 yaşındaki Ekrem Çelik 77 yıldır Sakız koyunu yetiştiriyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, çocukluğundan bu yana küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 84 yaşındaki Ekrem Çelik 77 yıldır Sakız koyunu yetiştiriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de 1937'de dünyaya gelen Çelik, dedesi ve babasının işi dolayısıyla çiftçilik ve hayvancılığın içinde gözlerini açtı.

Sakız koyunu yetiştiriciliğini "dededen miras değil, görev" diye tanımlayan Çelik, 7 yaşında tek başına hayvanları otlatmaya başladı. Geçen sürede, Çeşme'nin turizm alanında büyümesine rağmen arsalarını satmayan ve çiftçiliğe devam eden Çelik, Ovacık Mahallesi'ndeki çiftliğinde çok sevdiği Sakız koyunlarıyla "köy hayatını" sürdürdü.

Hayvanlarını haftada 2-3 defa sıcak suyla yıkayan, doğumlarında da yanlarından ayrılmayan Çelik, "Bunlar da benim çocuklarım." dediği koyunlarının doğum zamanlarında ahıra yatak atıp onların yanında kaldı, "sıcaktan etkilenmesinler" diye ahıra vantilatör taktırdı.

Şampiyon koyunların yetiştiricisi

İlçede düzenlenen Sakız koyunları yarışmalarına katılan Çelik burada birincilikler aldı. Kupalarını, madalyalarını evinin duvarlarına asan Çelik, koçlarıyla beraber çektirdiği fotoğrafları da albümde sakladı.

Şimdi 30'un üzerinde Sakız koyunu bulunan ve ünü bölgesini aşan Çelik'in yetiştirdiği hayvanlar, yöreden ve birçok ilden talep görüyor.

İlerleyen yaşına rağmen hayvanlarını yanından ayrılmayan Çelik, Sakız koyunu yetiştiriciliği mirasını torunu Sinan Korkmaz'a bırakmayı planlıyor. Şimdilerde taburesiyle hayvanlarını otlatan Çelik, sağlığı imkan verdiği zamana kadar koyunlarına bakmaya devam edecek.

"Gece kalkıp bakarım, onlarla konuşurum"

Ekrem Çelik, AA muhabirine, işini her zaman en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Çocukluğundan bu yana Sakız koyunu yetiştirdiğini ifade eden Çelik, "Gece kalkıp koyunlarımı kontrol ederim, onlarla konuşurum. Hayvanın dilinden anlayacaksın. Yoksa hayvancılık yapamazsın. Kim rahatsız, kimin neresi ağrıyor bakıp anlarım. Doğum zamanında onların yanında olacaksın, yardımcı olacaksın." dedi.

Hem et hem de süt veriminin Sakız koyununda yüksek olduğunun altını çizen Çelik, bu cins küçükbaşların erkeğine "kral", dişilerine ise "kraliçe" denildiğini belirterek şunları söyledi:

"Sakızla ilgilenmek beni hiç yormuyor. Bu hayvan gezmeyi sever. Ben de onlarla geziyorum. Bana müşteriler geliyor koyun istiyor. İlk olarak 'Hayvanın gezdirecek yeri var mı?' diye soruyorum. Yoksa satmam, ne kadar para verirse versin. Burada bulunan kuzuların hepsi satıldı. Daha doğmadan sattım. İlla benden kuzu istiyorlar. Maalesef hepsine yetişemiyorum."

Sakız koyunu için coğrafi işaret başvurusu

Çeşme Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci de ilçede 1500 büyükbaş, 12 bin civarında küçükbaş hayvan bulunduğunu, bunun yaklaşık 5 bininin Sakız koyunu olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 40 Sakız koyunu üreticisi olduğunu aktaran Keçeci, "Dünyada Sakız koyununun genetik merkezi Çeşme. Bu kapsamda biz de Çeşme Sakız koyunu ve sütü için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Bunu tescillemek istiyoruz." dedi.

Sakız koyunu yetiştirenlere Tarım ve Orman Bakanlığının destek verdiğine işaret eden Keçeci, "Ekrem amcamız gibi üreticilerimiz Sakız koyununun bugüne kadar gelmesinde çok büyük emekleri olan üreticilerimiz. Onlar sayesinde Sakız koyunu gelecek nesillere aktarılacak." diye konuştu.

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Sakız koyunu yetiştiriciliğe adanmış bir ömür: Ekrem Çelik
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Sakız koyunu yetiştiriciliğe adanmış bir ömür: Ekrem Çelik
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Sakız koyunu yetiştiriciliğe adanmış bir ömür: Ekrem Çelik
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Sakız koyunu yetiştiriciliğe adanmış bir ömür: Ekrem Çelik
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Sakız koyunu yetiştiriciliğe adanmış bir ömür: Ekrem Çelik

Doğum, İzmir, Tarım, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Sakız koyunu yetiştiriciliğe adanmış bir ömür: Ekrem Çelik - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu 12:11 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı 11:52 Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı
Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 11:38 Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 11:11 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı 10:46 Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL 10:13 Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL

Son Dakika Haberleri
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
11:51 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum
11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu
11:23 Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı
11:17 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
11:01 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde
10:54 Mesut Özil taraftara umut verdi: Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağız
Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor         
12:13
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"         
11:53
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti         
11:34
Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira         
11:18
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde         
11:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi         
10:26
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 12:20:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Sakız koyunu yetiştiriciliğe adanmış bir ömür: Ekrem Çelik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement