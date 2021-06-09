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ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Trakya'nın "sarı kızı" kanola çiftçiye alternatif ürün oluyor - Son Dakika

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Trakya'nın "sarı kızı" kanola çiftçiye alternatif ürün oluyor

09.06.2021 10:59

Trakya'da "sarı kız" diye adlandırılan kanola, bölge çiftçisine alternatif ürün oluyor.

Trakya'da "sarı kız" diye adlandırılan kanola, bölge çiftçisine alternatif ürün oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 349 bin 891 dekar alanda ekimi yapılan kanolada 121 bin 542 ton rekolte elde edildi. 77 bin 893 tonla ürünün yaklaşık yüzde 64'lük kısmı Trakya'da yetiştirildi.

Bölgenin kanola üretiminde ilk sırada Tekirdağ yer aldı, bu ili Edirne ve Kırklareli izledi.

Tekirdağ'da geçen yıl 114 bin 508 dekar alanda 37 bin 831 ton, Edirne'de 69 bin 959 dekar alanda 24 bin 370 ton, Kırklareli'nde 42 bin 100 dekar alanda 15 bin 692 ton kanola yetiştirildi. Bölgede bu yıl 233 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı.

"Kanola ayçiçeğine göre kuraklık riskine karşı daha avantajlı"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimsel değişikliklerin çiftçiyi alternatif ürünlere yönelttiğini belirtti.

Bu ürünlerin başında kanolanın geldiğini ifade eden Arabacı, kanolanın son yıllarda ekim alanının arttığına dikkati çekti.

Kanolanın sonbaharda ekilen ve kış yağışlarıyla kendini geliştiren bir ürün olduğunu ifade eden Arabacı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılların kurak geçmesi üreticilerimiz alternatif ürünlere yönlendirdi. Kanola eylül, ekim aylarında ekildiği için kış yağışlarını güzel alıyor. Kış yağışlarıyla belli bir dereceye gelip bahar yağışlarıyla güzel gelişebiliyor. Bu yönüyle ayçiçeğine benzemiyor. Ayçiçeği mart, nisan aylarında ekiliyor ve bazen hava şartlarına göre mayıs ayına kalabiliyor. Ayçiçeğini ektiğimiz zaman mevsim kurak geçerse iyi bir verim alamıyoruz ancak kanola kış yağışlarını aldığı için ayçiçeğine göre bir tık daha avantajlı olabiliyor."

Arabacı, önceki yıllarda kanolada dönüm başına 150 ile 500 kilogram arası verim alındığını belirterek, "Buna karşılık kurak senelerde ayçiçeğinde dönüm başına verim 50 kilograma kadar düştü. Kanolaya baktığımızda ise bu verimin daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Riski bölmek adına kanola ekilişleri artıyor. Tabii ki ayçiçeği ekimlerine devam edeceğiz ancak mevsim şartlarını göz önüne alıp alternatif ürünleri ekmemiz gerekiyor. Genel olarak baktığımızda kanola alternatif olarak ekilebilecek bir ürün haline geldi." diye konuştu.

"15 bin ton olan üretimimizi artırmak istiyoruz"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da 2020 yılında kentte 15 bin ton kanola üretildiğini söyledi.

Kanola üretiminde Kırklareli'nin Türkiye beşincisi olduğunu ifade eden Aksoy, hedeflerinin bunu daha üst sıralara taşımak olduğunu kaydetti.

Özellikle verimi düşük olan kıraç alanlarda kanola üretimini artırmayı istediklerini dile getiren Aksoy, "Kanola daha çok yağlık olarak kullanılıyor ve sapını da hayvan yemi olarak kullanıyoruz. Kanola ayçiçeğine alternatif olarak görülüyor. Kırklareli'ni de inşallah en güzel seviyeye getireceğiz. 15 bin ton olan üretimimizi arttırmak istiyoruz" dedi.

Kanola dekar başına daha fazla yağ veriyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da Trakya'da en çok kanola üretimi yapılan il olduklarını belirtti.

Öcal, "Kanola ülkemizin bitkisel yağ açığını kapatması, organik maddece toprağın yapısını düzeltmesi, küspesinde yüzde 38-40 arası protein bulunması, arı ve arıcılara ilkbaharda bol nektar sağlaması bakımından dünyada da çok fazla ekilen bir yağ bitkisidir." dedi.

Kanolanın ayçiçeğine göre dekar başına 50 kilogram daha fazla yağ verdiğine dikkati çeken Öcal, "Kanolanın son yıllarda artan kuraklığa karşı kışlık ürün olması, dekara verimin yüksek olması, erken dönemde hasat edilmesi gibi avantajları bulunuyor." diye konuştu.

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Trakya'nın sarı kızı kanola çiftçiye alternatif ürün oluyor
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Trakya'nın sarı kızı kanola çiftçiye alternatif ürün oluyor
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Trakya'nın sarı kızı kanola çiftçiye alternatif ürün oluyor
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Trakya'nın sarı kızı kanola çiftçiye alternatif ürün oluyor
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Trakya'nın sarı kızı kanola çiftçiye alternatif ürün oluyor

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Trakya'nın 'sarı kızı' kanola çiftçiye alternatif ürün oluyor - Son Dakika Ekonomi


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