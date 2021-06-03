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ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Yıl sonuna kadar 402 su ve sulama yatırımının tamamlanması hedefleniyor - Son Dakika

ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Yıl sonuna kadar 402 su ve sulama yatırımının tamamlanması hedefleniyor

03.06.2021 11:04
ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Yıl sonuna kadar 402 su ve sulama yatırımının tamamlanması hedefleniyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021'i "Su ve Sulamada Hamle Yılı" ilan ederken Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de bu kapsamda yıl sonuna kadar 402 tesisi hayata geçirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021'i "Su ve Sulamada Hamle Yılı" ilan ederken Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de bu kapsamda yıl sonuna kadar 402 tesisi hayata geçirecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, DSİ tarafından, son 18 yılda 600 baraj, 589 hidroelektrik santral (HES), 423 gölet ve bent, 1457 sulama, 262 içme suyu, 21 atık su, 253 toplulaştırma ve 5 bin 91 taşkın kontrol tesisi olmak üzere 8 bin 696 tesis bitirilerek hizmete sunuldu.

Bu tesislerle 45 bin 237,11 hektometre küp su depolanırken 1 milyon 901 bin 966 hektar alan sulamaya açıldı ve 4 milyon 313 bin 853 hektar alanda toplulaştırma çalışması yapıldı. Söz konusu yatırımlarla yılda 2 bin 690,02 hektometre küp içme suyu temin edildi. HES tesisleriyle de kurulu güç 19 bin 211,22 megavata ve ortalama enerji üretimi 63 bin 64,74 gigavat saate yükseltildi.

Geçen yıl 360 tesis hizmete sunuldu

Geçen yıl ise 15 baraj, 31 HES, 38 gölet ve bent, 75 sulama, 15 içme suyu, 3 atık su, 31 toplulaştırma ve 152 taşkın kontrol tesisi olmak üzere toplam 360 tesis bitirilerek hizmete alındı. Bu tesislerde 1233,11 hektometre küp su depolanırken 50 bin 597 hektar alan sulamaya açıldı, 544 bin 832 hektar alanda toplulaştırma çalışması yapıldı, yılda 189,32 hektometre küp içme suyu temin edildi. HES tesisleriyle de kurulu güç 2 bin 815,20 megavata ve ortalama enerji üretimi 8 bin 508,50 gigavat saate çıktı.

Bu yıl sonuna kadar 51 baraj, 16 HES, 39 gölet ve bent, 92 sulama, 20 içme suyu, 3 atık su, 44 toplulaştırma ve 137 taşkın kontrol tesisi olmak üzere toplam 402 tesisin bitirilmesi hedefleniyor.

Bu tesislerle, 1461,09 hektometre küp suyun depolanması, 157 bin 727 hektar alanın sulamaya açılması, 1 milyon 255 bin 271 hektar alanda toplulaştırma çalışması yapılması, yılda 174,62 hektometre küp içme suyunun temin edilmesi planlanıyor. HES tesisleriyle de kurulu gücü 321,54 megavata ve ortalama enerji üretiminin ise 1121,66 gigavat saate yükseltilmesi öngörülüyor.

DSİ tarafından bugüne kadar 28 yer altı depolaması tamamlanırken yıl sonuna kadar 22'sinin daha bitirilerek 2021 sonu itibarıyla 50 tesisin hizmete alınması hedefleniyor. Yer altı depolama tesislerinin 2023 yılına kadar 100'e, 2030'a kadar da 300'e çıkarılması hedefleniyor.

Sulanabilir alan miktarı 7,2 milyon hektara çıkacak

Kurumun 2023 hedeflerine göre, sulanabilir alan miktarının 7 milyon 244 bin 383 hektara, depolanan su kapasitesinin 200 bin hektometre küpe, ilave içme suyu miktarının yılda 5 bin 939,15 hektometre küpe, taşkın koruma sayısının 10 bin 370'e ve toplulaştırılacak miktarının 8 milyon 598 bin 847 hektara çıkarılması planlanıyor.

Tarım, Baraj, HES, küp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Yıl sonuna kadar 402 su ve sulama yatırımının tamamlanması hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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