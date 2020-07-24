Üretimden satışlar 2019'da 2.07 trilyon liraya çıktı

Türkiye genelinde girişimlerin üretimden satışları 2019 yılında yüzde 16.3 artışla 2 trilyon 71 milyar 894 milyon liraya yükseldi. Bu değer 2018 yılında 1 trilyon 780 milyar 482 milyon lira, 2017 yılında 1 trilyon 345 milyar 191 milyon lira düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, girişimlerin 2019 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13.6'sını gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9.6 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 8.0 ile tekstil sanayi ürünleri izledi.

İmalat sanayinde 2019 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3.5'ini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70.6 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 26'da kaldı.İmalat sanayinde 2019 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 45.1'ini ara malların, yüzde 24.2'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerjinin payı ise yüzde 6.3'te kaldı.

Ülkemizde 2019 yılında 1 milyon 286 bin 242 adet otomobil, 8 milyon 998 bin 242 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 25 bin 948 adet kombi (hermetik), 191 bin 789 ton kabuksuz işlenmiş fındık (beyazlatılmış), 154 milyon 805 bin 52 ton hazır beton ve 5 milyar 815 milyon 24 bin 816 TL'lik tıbbi ilaçlar üretildi. (Grafik - Tablo)