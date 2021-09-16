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Üretime başlayan ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı - Son Dakika

Üretime başlayan ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı

16.09.2021 11:50

Konya'da eğitime başlayan ve fen lisesi yerine ASELSAN Konya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni (MTAL) tercih eden 60 öğrenci, ASELSAN Konya fabrikasını gezdi.

Konya'da eğitime başlayan ve fen lisesi yerine ASELSAN Konya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni (MTAL) tercih eden 60 öğrenci, ASELSAN Konya fabrikasını gezdi.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, AA muhabirine, fabrikanın, 17 Aralık 2020'de üretim ve imalata hazır hale getirildiğini söyledi.

Fabrikada gerekli sistem üretiminin ve plana göre hat kalifikasyonlarının devam ettiğine işaret eden Işık, tedarikçi altyapıyı oluşturma sürecinin de başlatıldığını ifade etti.

Işık, bu kapsamda tedarikçilerle bir araya geldiklerini, karşılıklı beklentiler üzerine çalıştay düzenlediklerini anımsattı.

Yerli ve milli kaynaklarla üretim yapılacak

Üniversite, sanayi ve işletmelerin bir arada ortak çalışma kültüründe olmasına çok önem ve değer verdiklerini vurgulayan Işık, şöyle konuştu:

"ASELSAN Konya'nın millileştirme ve yerlileştirme süreçlerinde satın alımlarda yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesine de çok önem veriyoruz. Bu kapsamda Konya'da Elmalı Makine ve Simya Hidrolik ile ASELSAN Konya mühendislerinin katkısıyla namlu doğrultma tezgahı üretimini tamamlandı, kullanıma hazır hale geldi. Bugünlerde tesisimize gelmesini bekliyoruz. Sanlab firmasının hareketli simülatörü ile Akım Metal'in imalatı 'CY' eksenli torna projemizin imalatı da tamamlandı. O da kısa süre içerisinde şirketimize gelecek. Yerli üreticilerimizi ve sanayimizi desteklemek çok önemli, biz de bu kapsamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Işık, fabrikada, ASELSAN Konya MTAL öğrencisi 60 kişilik grubu ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Heyecan verici bir gün, öğrenciler ve aileleri teveccüh etti. Yüzde 1'lik dilimdeki 60 öğrencimiz ASELSAN Konya MTAL'yi tercih etti. Bunların bir kısmı da çeşitli illerden buraya geldi. Onlarla enerji birliği yapmak, yanlarında olduğumuzu, sanayinin ve endüstrinin ne olduğunu hissettirebilmek ve 'aramıza hoş geldiniz' demek için bir araya gelmek istedik. Soruları oldu, konuştuk. Geleceğimiz olan bu gençler, ülkemiz için değerli bir kaynak."

Fen lisesine yerleşecek puanı alan öğrencilerin bu okulu tercih etmesine ilişkin Işık, "ASELSAN Konya, bir marka. Gençlerimiz ve ailelerine amacımızı doğru anlatabilmişiz. Bu aşamada gönül birliği ile ülke menfaatlerine hizmet etmek için kendilerini de çok istekli görüyoruz. Bu da onun işareti. Biz de elimizden geleni yapacağız. Okulları bittikten sonra yetişmiş bireyler olarak topluma karışmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Işık, ASELSAN Konya'nın sektörde yeni bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, yatırımın ülke için değerli bir katılım olduğunu ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Fabrika, öğrencileri etkiledi

ASELSAN Konya MTAL Kimya Bölümü öğrencisi Tuğrul Eren Aslan ise fabrikada misafirden çok ailenin üyesi gibi davranıldığını belirterek, "Fabrikamızı gezdik. Savunma sanayisindeki gelişmelere tanık olduk. Burayı görünce ülkemizin bu alanda çok ilerlediğini görüyorum. ASELSAN Konya'nın okulunda öğrenci olmaktan çok mutluyum. Mezun olduğumda iyi bir mühendis olup ülkeme hizmet etmek için can atıyorum." ifadelerini kullandı.

Fabrikadaki teknolojik üretim araç gereçlerinin kendini çok etkilediğini anlatan Aslan, "Bu kadar aleti ekipmanı, üretim sistemini görünce çok merak ettim. Hocamız, 'bunlar milyon dolarlık' deyince ağzım açık kaldı." dedi

Öğrencilerden Rana Baran da okulu çok istediğini belirterek, "Kararımdan hiç pişman değilim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Savunma sanayisine ilgi duyuyordum. O yüzden başka bir okulu istemedim. Ankara'da ASELSAN'ın önünden geçmiştim. Kesin kararımı o zaman verdim. Burada ASELSAN Konya fabrikasını gezdik, çok sevdim ve heyecanlandım. İnşallah buranın ileri de bir çalışanı olurum." diye görüşlerini aktardı.

Üretime başlayan ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı
Üretime başlayan ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı
Üretime başlayan ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı
Üretime başlayan ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı
Üretime başlayan ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı

Togo Cumhuriyeti, Anadolu Lisesi, Bülent Işık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üretime başlayan ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üretime başlayan ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı - Son Dakika
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