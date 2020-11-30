"Üretime Dönüş" buluşmalarının ikincisi "Dijitalleşme ve verimlilik" başlığı altında gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, "Müşteri deneyimini mükemmelleştirmeyi, onlar için uygun dijital ortamlar oluşturmayı ve bu ortamları etkin ve verimli şekilde kullanmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın, Fast Company dergisi iş birliğiyle yıl boyunca gerçekleştirdiği "Üretime Dönüş" buluşmalarının ikincisi "Dijitalleşme ve Verimlilik" oturumuyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Akşam, dijitalleşmenin Türkiye Finans için olmazsa olmaz olduğuna dikkati çekerek, bankacılık hizmetlerinde müşterilerin şubelere gitmesinin yavaş yavaş azaldığını belirtti.

Akşam, yeni dijital dünyada, insanların oturduğu yerden en hızlı şekilde hizmet almak istediğini, prosedürlere maruz kalmak, sayfalarca belge okumak veya imzalamak istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şube işlem sayıları azalıyor, buna karşın mobil ve dijital işlerin sayıları artıyor. Ocak 2021'den itibaren yeni mevzuatlarla uzaktan müşteri edinimi dönemi başlıyor. Diğer yandan bankacılık bir güven meselesi hem bireyler hem de şirketler bilgi ve kişisel verilerin gizliliğine önem verirken diğer taraftan banka personeli ile yüz yüze görüşmek, onlara birebir danışmak istiyor. Bu nedenle bu güveni dijital ortam üzerinden sağlamak en büyük hedefimiz. Banka personelimizin müşterilerimize dijital ekranlar üzerinden yüz yüze hizmet verebileceğimiz bir iş modeli üzerinde çalışıyoruz. İhtiyaç anında müşterilerimizin yanında olmak, 24 saate çıkan ihtiyaç anlarında ne zaman bir müşterimizin ihtiyacı olursa yanlarında olmayı, bunu da dijital ortamda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Pek çok bankacılık işleminin artık elektronik ortamda yapılabildiğinin altını çizen Akşam, fiziki nakit hareketleri dışında müşterilerin şubelere gelmediği günlerin yakın olduğunu dile getirerek, "Müşteri deneyimini mükemmelleştirmeyi, onlar için uygun dijital ortamlar oluşturmayı ve bu ortamları etkin ve verimli şekilde kullanmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Akşam, Türkiye Finans'ın 2020 yılını büyüme ile kapatacağını kaydederek, "Yılı yüzde 40 dolayında bir büyüme ile kapatmayı ön görüyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği hızlı ve çevik çözümlerle bu büyümeye ulaştık. Dijitalden müşteri edinimimiz geçen sene ile kıyaslandığında 6 kat arttı. Mobil müşteri aktifleşmesinde ise yine yüzde 50'ye varan oranlarda artış gerçekleşti." değerlendirmesine bulundu.

Oturumun konuklarından Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding'in dijitalleşmeyi bir kültür değişimi olarak gördüğünü, dijitalleşme stratejisinde üç konunun ön plana çıktığını ifade etti. Eskiyi yıkmadan yeni sistemlere yer açılamayacağının altını çizen Ülker gönüllü ekiplerle bunu yaptıklarını dile getirdi.

Ülker, kültürel değişim ve dönüşümde üst yönetim ekiplerinin daha dirençli olduğunu, bu doğrultuda üst yönetim kademesine dijitalleşme konusunda eğitimler verdiklerini, orta kademe yöneticiler için de Koç Üniversitesi ile iş birliğine giderek detaylı eğitim programları oluşturduklarını belirterek, performans otomasyon, ofis otomasyon ve dijital eğitim sistemleri üzerine odaklandıklarını ve dijitalleşme ile ilgili gelecek dönemde tüm holding şirketlerinin belli bir platform üzerinde entegre olmasını hedeflediklerini kaydetti.

"Kendimizi önce teknoloji şirketi, sonra perakende şirketi olarak tanımlıyoruz"

BiTaksi ve Getir mobil uygulamalarının kurucusu Nazım Salur, Getir'in ürün değil, zaman satan bir şirket olduğu belirterek, "Biz dijital kurulmuş bir şirketiz. Kendimizi önce teknoloji şirketi, sonra perakende şirketi olarak tanımlıyoruz. Teknoloji işimizin kalbinde yer alıyor, perakendeyi ise öğrenmeye devam ediyoruz. Biz mal değil, zaman satma işindeyiz. Zaman satışını da teknolojiyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital ortamın genç girişimcilere büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Salur, şu şekilde devam etti:

"Önümüzdeki 20 yıl üretimin dışında kalan ne kadar sektör varsa, onların büyük oranda dijitale göç ettiği, tüketiciye yönelik de mobil ağırlıklı devam edecek çok heyecan verici bir 20 yıl bizi bekliyor. Gençler 'Bu kadar çok aplikasyon var, dijital ortamda kurulmuş bu kadar şirket var' diyerek her potansiyel işin şimdiden yapılmış olduğunu zannediyor. Kesinlikle durum öyle değil. 20 yıl sonraya gidip bugüne bakma imkanımız olursa yapılacak işlerin henüz yüzde üçü veya dördünün yapıldığını göreceğiz. Yüzde 96-97'si yapılmayı bekliyor. Bugün 20'li 30'lu yaşlardaki nesli gelecekte inanılmaz fırsatlar bekliyor. Bazı işler için illa büyük sermaye gerekmiyor."

"Platform olarak, insanların kariyerlerini dijitale taşıma fırsatı verdik"

Oturumun diğer konuklarından Armut.com'un kurucusu Başak Taşpınar Değim ise yeni ülkelere açılmaya başladıklarını ve EMEA bölgesine liderlik etme vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Armut.com olarak hem hizmet alanlar hem de hizmet verenler için dijitali kullanarak güven duyabilecekleri bir teknoloji oluşturduk. Platform olarak, insanların kariyerlerini dijitale taşıma fırsatı verdik. Günümüzde dijital, su ve nefes gibi varoluşumuzun vazgeçilmez temel bir parçası oldu. Teknoloji, ivmesi artarak değişen bir dünya haline geldi. Bu dünyaya ayak uydurmak çok önemli. Biz teknolojiyi kullanarak bu sektörü değiştirme misyonuyla hareket ediyoruz."

Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek de bankacılık sektöründe dijitalleşme sürecini doğru yönetebilmenin ihtiyaçları ve beklentileri iyi anlayarak doğru çözümler sunabilmekten geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Pandemi nedeniyle hayatımız, alışkanlıklarımız, iş yapış biçimlerimiz büyük ölçüde şekil değiştirdi, çok kısa sürede daha hızlı dijitalleştik. Biz, bu değişimi kendi sektörümüzde, finansal hizmetlerde de net bir şekilde görüyoruz. Fintech'ler, API'ler, açık bankacılık gibi kavramlar son yıllarda hayatımıza girmesine rağmen çok kısa süre içinde bizim için önemli başlıklar haline geldi. Dijitalleşme odağımızın önemli bir kısmı, açık bankacılık vizyonu. Finansal işlemlerde sınırları ortadan kaldıran açık bankacılık vizyonu doğrultusunda fintech'lere destek olmayı, ortak projeler geliştirmeyi önemsiyoruz. Türkiye'de yıllar önce ilk API marketi hayata geçiren bir banka olarak ülkemizin ve sektörümüzün içinde bulunduğu dijital dönüşümde aktif rol almaktan, yaptığımız yenilikçi işlerle sektörümüze rekabetçi gücü yüksek ürün ve hizmetler katmaktan gurur duyuyoruz."

Dijital oturumun katılımcılarından, fütürist ve yazar Gerd Leonhard ise yeni teknolojilerin girişimciler için önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek, "Startup niteliğindeki şirketler için dijitalleşmenin sunduğu çok seçenek var. Girişimciler için en sıcak alanlar; yenilenebilir enerji, akıllı sistemler, üretim otomasyonu ve dil uygulamaları." ifadelerini kullandı.