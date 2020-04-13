Son Dakika › Ekonomi › “Üretimi ayakta tutan gelecekte avantajlı olur” - Son Dakika Ekonomi
“Üretimi ayakta tutan gelecekte avantajlı olur”
1 saat önce
Pandemi sonrasında üretimi ayakta tutan ekonomilerin avantajlı hale geleceğini söyleyen Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, reel sektörün istihdam, kamu alacakları ve finansman konusunda beklentilerini DÜNYA'ya anlattı.
Pandemi sonrasında üretimi ayakta tutan ekonomilerin avantajlı hale geleceğini söyleyen Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, reel sektörün istihdam, kamu alacakları ve finansman konusunda beklentilerini DÜNYA'ya anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:00
Son Dakika Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum