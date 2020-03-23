Üretimi durduran tekstil fabrikası maske üretimine başladı - Son Dakika

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan talebi karşılamak üzere maske üretimine başlandı.

İlçe merkezinde bulunan fabrikanın sahibi Barış Yemişci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı alınan tedbirlere katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Salgının yayılmaması için Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında iş yerlerini ay sonuna kadar kapatma kararı almalarına rağmen, artan maske ihtiyacını gidermek için işçilerle biraraya geldiğini anlatan Yemişçi, "Maske ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bunun üzerine fabrikamda çalışan işçilerimle görüşüp gönüllü maske üretmek istediğimi söyledim. İşçilerim de her zaman bu işler ve memleketimiz için hazır olduklarını ifade ettiler. Bizler de üretime başladık." diye konuştu.

Memişçi, asıl iş alanlarının maske üretimi olmadığını dile getirerek, "Hedefimiz işçilerimizle birlikte 25 bin maske üremek. Daha fazla ihtiyaç olursa karşılamaya çalışacağız." dedi.