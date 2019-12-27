Üretimi durdurulan kombilerin yedek parçalarının piyasaya arzı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Üretimi durdurulan kombilerin yedek parçalarının piyasaya arzı - Son Dakika Ekonomi

Üretimi durdurulan kombilerin yedek parçalarının piyasaya arzı

6 saat önce

Üretimi durdurulan kombi ve kazanların yedek parçaları, 1 Ocak 2022'ye kadar piyasaya arz edilebilecek.

Üretimi durdurulan kombilerin yedek parçalarının piyasaya arzı, System.String[]

Üretimi durdurulan kombi ve kazanların yedek parçaları, 1 Ocak 2022'ye kadar piyasaya arz edilebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, "Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devridaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretimi durdurulan kombi ve kazanları halen ev ve iş yerlerinde kullananların yedek parça sorunu yaşamaması amacıyla yedek parça olarak sağlanan devridaim pompaları için tanınan muafiyet süresi 1 Ocak 2022'ye uzatıldı.

Söz konusu parçaların 1 Ocak 2020'de piyasaya arzlarının durdurulması gerekiyordu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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