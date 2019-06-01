Üretimin değerini uygulayarak öğreniyorlar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri ve okul yönetimi tarafından oluşturulan zirai ile peyzaj tasarım beceri atölyeleri ile öğrenciler yaşam becerileri kazanıyor ve küçük yaşlarda yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri ve okul yönetimi tarafından oluşturulan zirai ile peyzaj tasarım beceri atölyeleri ile öğrenciler yaşam becerileri kazanıyor ve küçük yaşlarda yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.

İlçeye bağlı Gümeli beldesinde 108 öğrencisi ve 12 öğretmeni bulunan okulda müdür vekili olarak görev yapan Soner Arslanoğlu ve okul yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrencilerin teknolojiden el becerisine kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulacağı tasarım beceri atölyelerinden yola çıkarak, zirai ve peyzaj atölyesi oluşturmaya karar verdi.

Okula ait alanın belli bir bölümünü zirai ve peyzaj olarak ikiye ayıran okul yönetimi ve öğrenciler, burada 3 ay süren çalışmaların ardından "Beraber üretelim, birlikte tüketelim" sloganıyla zirai, "Çevremizi güzelleştiriyoruz" sloganıyla da peyzaj atölyesini hayata geçirmek için tohum ekimi ile fide ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

Ders saatleri dışında müdür vekili Soner Arslanoğlu ile ekim alanının bakımını yapan çocuklar, yerli tohumlar kullanarak mevsimine göre yetiştirecekleri fasulye, domates, biber, patates, soğanı ihtiyaç sahipleri ailelere ulaştırmayı, diktikleri çiçeklerle çevreyi güzelleştirmeyi hedefliyor.

"Ülkemizin üretmeye ihtiyacı var"

Soner Arslanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın örnek teşkil eden yönlendirmelerinden hareketle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Okulda akıl oyunları ve kodlama sınıflarının bulunduğunu belirten Arslanoğlu, "Öğrencilerin sosyal gelişimine katkı olarak neler yapabiliriz?' diye düşündük. Zirai tasarım beceri atölyesi ve peyzaj atölyesi planladık. Alt yapısına yaklaşık 3 ay önce başlanan alanda bugünlerde ürünleri dikmeye başladık. Mevsimine göre değişiklik gösterecek ürünleri öğrencilerimiz buraya dikip, yaşayarak ve uygulayarak kendileri ürün elde edecek. Bu, çocuklarımızda farkındalık oluşturacaktır." diye konuştu.

Arslanoğlu, projenin her aşamasında öğrenci ve öğretmenlerin emeği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Eğitim sadece sınıfta kitap, defter, kalemle olacak bir şey değil. Birebir, uygulamalı bir şekilde öğrencimiz beceresini alanda gösterecek. Çocuklarımız hem öğretim hem de eğitim anlamında yetişecek. Çocuklarımız bahçede güllerini diktiler, meyve ağaçlarını dikiyorlar. Burada hem meyve hem de sebze üreteceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın her adımını takip ediyoruz çünkü ülkemizin üretmeye ihtiyacı var. Ürünlerimizin artık yerli ve milli olması gerekiyor."

"Çalışmaları yaparken çok eğlendik"

Öğrencilerin, öğrendikleri sayesinde ailelerine boş tarlaları ekmeleri konusunda tavsiyelerde bulunabileceğini ifade eden Arslanoğlu, öğrencilerin büyüklerine rehberlik edebileceğini dile getirdi.

Arslanoğlu, yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşmayı hedeflediklerini aktararak, "Yazın biz idareciler olarak buradayız. Bu ürünleri sulayıp takibini yapacağız. Ufacık yerlerden bile kendileri küçük ama yüreği büyük öğrencilerimizin istedikleri zaman bu ülke için ufak bir tohumdan neleri üretebileceğini burada görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Umut Tosun da taşlardan temizledikleri alanı, çapaladıklarını, fide ve fidan dikimi gerçekleştirdiklerini, sulama yaptıklarını ve alanın etrafını çitlerle ördüklerini anlatarak, "Çalışmaları arkadaşlarımızla beraber yaptık ve çok eğlendik. Burada üretimde bulunduk. Bu ürünleri büyüyünce ihtiyaç sahiplerinin evine götürüp vereceğiz." diye konuştu.

Ferdanur Tiryaki ise ceviz, elma, kiraz, erik, dut, domates, biber, salatalık gibi ürünler ektiklerini ve çok şey öğrendiklerini kaydederek, ürünlerin yetişmesinin ardından ihtiyaç sahiplerine vermeyi düşündüklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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