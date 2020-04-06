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Üretimin durması, 2. el otoya talebi hızlandıracak
1 saat önce
Otomotivde tüm üretimin durmasının geçen yıl başlayan stok sorununu zirveye taşıması bekleniyor.
Otomotivde tüm üretimin durmasının geçen yıl başlayan stok sorununu zirveye taşıması bekleniyor. Bazı markalarda hiç stok kalmazken, sıfır araçtaki arz sıkıntısının 2. ele talebi hızlandıracağı öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:55
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