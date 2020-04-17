"Üretimin sürmesi için, kredi değil ‘çek desteği’ önemli"

Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu , "İş dünyasına kredi verme formülü yanlış. Piyasaların dönmesi, ticaretin sürmesi için ödenemeyen çekler konusunda destek şart" açıklamasında bulundu.

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