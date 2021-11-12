"Üretimin Yeni Merkezi Demirköy Projesi" protokolü imzalandı - Son Dakika

Demirköy Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Üretimin Yeni Merkezi Demirköy" Projesi başlatıldı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından projenin protokolü Ajans ofisinde imzalandı.

Gün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde desteklenen projenin hayırlı olmasını diledi.

Proje sayesinde ilçede istihdam oluşturulacağını ifade eden Gün, ilçede yetiştirilen ürünlerin de marka değerinin yükseleceğini kaydetti.

Bal dolum tesisi, mantar ve meyve soğuk hava depoları, erişte ve makarna üretiminin de yapılacağını aktaran Gün, "İlçemizin ve ürünlerinin marka değerini yükseltecek bir projeyi hayata geçirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Projemiz Demirköy'ümüzün ürünlerine katma değer sağlayacak. Atıl durumda bulunan belediyemize ait belediye araç onarım ve tamir binası tadilattan geçirilerek yenilecek ve üretim için hazır hale getirilecek. Demirköy'ümüze hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.