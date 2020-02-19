Bilecik'te Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde başlatılan "Üretken Köy Projesi" kapsamında çiftçiler bilgilendirildi.



Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen "Üretken Köy Projesi" kapsamında başlatılan çiftçi bilgilendirme ve eğitim toplantıları Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Köyünde başladı. Köy kahvesinde Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen ve Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen'in de hazır bulunduğu toplantıda, üreticilerin sorunları dinlendi ve talepleri değerlendirildi.



"Amacımız bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin sorunlarına çözüm bulmak"



Toplantı sonunda bir açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Kabak üretiminde pazarlama, atıl durumda kalan parçalı tarım arazilerinin değerlendirilememesi, hayvansal üretimde yem maliyetlerinin yüksekliği gibi problemler konusunda üreticilerle istişarelerde bulunduk. Bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin sorunlarına çözüm bulmak ve taleplerini gerçekleştirme konusunda il müdürlüğümüz bünyesinde çalışan teknik personelimizin seferber edildi. Bakanlığımızın ve valiliğimizin bizlere sağladığı imkanlar çerçevesinde üreticilerimize gereken her türlü teknik ve maddi desteği vermek için çok büyük gayret sarf ediyoruz" dedi.



"244 köyde 244 proje hedef koyduk"



İl Müdürü Yoldaş üreticilere gereken desteği vermek için birçok proje gerçekleştirdiklerini anlatarak, "244 köyde 244 proje hedef koyduk. Köyden kente göçü önlemenin yollarını arıyoruz. Bu bakımdan bireysel hareket etmenin problemlerimize çare olamayacağını biliyoruz. Bunu her platformda dile getiriyoruz, bu sorunu ancak birlikte hareket ederek çözebiliriz. Bakanlığımızın bizlere belirlediği politikaları uygulayarak aşabiliriz. En basitinden bakanlığımızın bir destekleme politikası var. Bu destekleme politikası aslında üreticimizin doğru bir strateji uygulaması konusunda bir yol göstericidir Desteklenen ürünlere baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. Örneğin en büyük desteği baklagil yem bitkilerine veriyoruz. Bunun sebebi hayvancılıkta yem maliyetlerini büyük ölçüde düşürecek olması ve toprağımızın sömürülmesini engelleyecek ve toprağımızı besleyecek bir özelliğe sahip olmasındandır. Bu konuda az evvel de bahsettim arkadaşlarımız sizlere ayrıntılı bilgi vereceklerdir" şeklinde konuştu.



Öte yandan Yoldaş, toplantı sonrası Kızıldamlar Köyü'nde bulunan hayvancılık işletmeleriniz gezerek, istetme sahiplerinden sürdürdükleri hayvancılık hakkında gerekli bilgileri aldı. - BİLECİK