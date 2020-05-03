Üretmeye devam

Ünlü sanatçı, karantina günlerini evindeki stüdyosunda yeni şarkılar üzerinde çalışarak geçiriyor.
Ünlü sanatçı, karantina günlerini evindeki stüdyosunda yeni şarkılar üzerinde çalışarak geçiriyor. Aksu, yardımcılarının da kaldığı evi ile stüdyosunu haftada bir kez virüse karşı önlem amacıyla dezenfekte ettiriyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
3.05.2020 09:48:04. #1.13#