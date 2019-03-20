Son Dakika Haberleri: Ürettiği 200 Litre Alkolle Jandarmaya Yakalandı

Ürettiği 200 Litre Alkolle Jandarmaya Yakalandı

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde evinde sahte içki üreten şahıs, üretim düzeneği ve 200 litre alkolle yakalandı.

Ürettiği 200 Litre Alkolle Jandarmaya Yakalandı, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde evinde sahte içki üreten şahıs, üretim düzeneği ve 200 litre alkolle yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Zile İlçesine bağlı Hacılar Köyünde sahte içki imal ve satışı yapan şahıs, ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonla suç aletleri ile birlikte yakalandı. Alınan istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri köyevinde tespit edilen adreste, yetkili adli makamın izni ile arama yaptı.. Yapılan arama sonucunda; 200 litre kaçak alkol ve 1 adet düzenek ele geçirildi.

Şahsın Zile Cumhuriyet Savcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldığı ele geçirilen malzemelere ise el konulduğu öğrenildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:07 Kaynak: İHA

Jandarma, Tokat, Zile, 3. Sayfa
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