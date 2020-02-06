Ürettiği 825 litre sahte içkiyi satamadan yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ürettiği 825 litre sahte içkiyi satamadan yakalandı - Son Dakika

Ürettiği 825 litre sahte içkiyi satamadan yakalandı

6 saat önce

Tokat'ın Günevi köyünde bir evde sahte alkol üretildiği istihbaratını alan jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda 825 litre sahte rakı ele geçirdi.

Ürettiği 825 litre sahte içkiyi satamadan yakalandı, System.String[]

Tokat'ın Günevi köyünde bir evde sahte alkol üretildiği istihbaratını alan jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda 825 litre sahte rakı ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tokat'ta merkeze bağlı Günevi köyünde 1 şüpheli şahsın evinde sahte rakı ürettiği ve sattığı duyumunu aldı. Operasyon için harekete geçen ekipler adli makamlardan alınan izin istinaden şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 825 litre kaçak alkollü içki le birlikte 3 adet alkol üretiminde kullanılan kazan, 1 adet alkol damıtılmasında kullanılan düzenek ele geçirilirken, şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Van'da yaşanan çığ faciasında 2 günde 39 kişi hayatını kaybetti
Çığda şehit olan asker, ağabeyine "Operasyona gidiyoruz" demiş Hindistan'da bir binanın musluklarından su yerine alkol aktı Erzurum'da çıkan yangında 10 ev, 6 ahır kül oldu

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 02:59:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürettiği 825 litre sahte içkiyi satamadan yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]