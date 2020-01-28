Ürettiği çorba ile soğuk algınlığına savaş açtı - Son Dakika

Kocaeli'de Emin Murat Bilgin adlı aşçı, sakatat karışımıyla elde ettiği çorbayla kış aylarında yoğun görülen soğuk algınlığı hastalığına adeta savaş açtı. Hasta olan müşterilerinin artık hastaneye gitmeyerek çorba içmeye geldiğini söyleyen Bilgin, çorbanın tarifini paylaştı.



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Emin Murat Bilgin adlı aşçı (27), üçüncü nesil olarak işlettiği restoranda beş sakatatın karışımıyla hazırladığı çorbanın ünü her geçen gün yayılıyor. Tuzlama, damar, kelle paça, işkembe, kemik suyu ve hazırladığı özel sos ile ürettiği çorbanın ismini 'şurup çorbası' olarak belirleyen Emin Murat Bilgin, bu çorbadan içenlerin vücut direncinin arttığını ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini söyledi. Soğuk algınlığından korunmak isteyenlerin çorbaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bilgin, "Çorbamız Balıkesir bölgesinden gelen sakatatlarla işleme alıyoruz. Çorbamızda 5 ayrı sakatat bulunuyor. Bunlar ayak paça, kelle paça, işkembe gibi. Bir kısmı da bizde kalsın. Kendimize ait bir sosu var. Ayakpaça bu çorbaya kolajen veriyor. Asıl hikmeti bunda var. İşkembe de vücut direncini arttırdığı için ikisi özdeşleştiği zaman farklı bir tat oluyor. Yiyenler hiçbir şekilde işkembe tadı almıyor. Yiyenler iyileştiği için sonrasında bize teşekkür etmeye geliyor" dedi.



"Hasta olanlar bizi arayıp 'şurubumu hazırlayın' diyor"



Çorbayı içenlerin kendilerini daha iyi hissettiğini söyleyen Emin Murat Bilgin, "Tamamen talep arz üzerine oldu. Gelen müşterimiz hasta olduğunu söyledi. Talep üzerine biz de her gün yeni farklı çorba ilave ederek bu şekle getirdik. Yiyenler artık doktora gitmiyor, bize geliyor. Hasta olduğu zaman direk bizi arayıp şurubumu hazırlayın diyerek bize geliyor. İlk ilaç dedik, sonra şurup dedik. Çorbayı içtikten sonra iyileşen insanlar üzerinden böyle oldu. Bunun ismini şurup olarak belirledik" şeklinde konuştu.



"Grip olduğum zaman içiyorum"



Soğuk algınlığına yakalandığı zaman şurup çorbası içtiğini söyleyen Ogün Aydın, "Bu benim grip olduğum zamanlarda sürekli içtiğim bir çorba. Şurup diye geçiyor. Çok güzel bir çorbadır. Tereyağı olsun, içerisindeki diğer karışımlar olsun çok leziz. Sürekli içtiğim bir çorba" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ