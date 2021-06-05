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Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa'ya ihraç ediyor - Son Dakika

Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa'ya ihraç ediyor

05.06.2021 09:38

Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa'ya ihraç ediyor Bursa'nın İznik ilçesinde çömlekçilik yapan Hasan Yaman, Avrupa'ya başta yağdanlık olmak üzere el işi seramikler gönderiyor.

Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa'ya ihraç ediyor

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde çömlekçilik yapan Hasan Yaman, Avrupa'ya başta yağdanlık olmak üzere el işi seramikler gönderiyor. Yaman, pandeminin işlerini olumlu yönde etkilendiğinin altını çizdi.

İznik'in Çakırca Mahallesi'nde baba mesleği olan çömlekçiliği uzun yıllardır sürdüren Hasan Yaman, el işi seramik ürünlerini yurtdışına da gönderiyor. Ürettiği özel işlere salgın döneminde insanların ilgisinin daha da arttığını söyleyen Yaman, önümüzdeki günlerde Amerika ile iş bağlantısı kuracaklarının altını çiziyor. Almanya'ya el işi seramik yağdanlık yolladıklarını ifade eden Yaman, çalışma arkadaşlarının kadrosunun da genişlediğini belirtti.

"Arada ufak tefek boşluklar versem de doğma büyüme bu mesleğin içindeyim. Baba mesleği olan çömlekçiliği yıllardır sürdürmekteyim" diyen Hasan Yaman, "Son birkaç yıla kadar ilgi gören bir meslek değildi ve ölmek üzereydi. O yüzden yeni yetişen ustalar, sanatkarlar yok. Fakat son yıllarda doğala dönüş, toprak tencere, desti, su kapları, yemek kaplarına ilgi arttı. Yaptığımız iş değer kazanmaya başladı. Talepler de arttı. Talep artışları da bizdeki yatırımı heveslendirdi. Bununla beraber yurtiçinden olduğu kadar, yurtdışından da taleplerimiz oluyor" diye konuştu.

Şu an en çok Avrupa'ya zeytin yağı şişesi gönderdiklerini vurgulayan Yaman, "Bunların tamamı el işi seramik, desenli zeytin yağı şişeleridir. Yemek grubunda kırmızı veya beyaz toprak alt yapılı, bardak, tabak, çanak gönderiyoruz. Tamamı ile elde yapılan mutfak malzemeleri yurtdışı ve içine gidiyor. Avrupa dışında şu an Amerika'ya açılma ihtimalimiz var. Beklentilerimiz ve görüşmelerimiz Amerika ile devam ediyor" dedi.

Birkaç yıl öncesine kadar eşi ile çalıştıklarını ve ancak karınlarını doyurabildiklerini söyleyen Yaman, "Fakat son birkaç yıldır talepler doğrultusunda 5-6 kişilik bir kadroya ulaştık. İnşallah daha da büyümeyi hedefliyoruz. Pandemi süreci bizleri iyi doğrultuda etkiledi. Pandemide insanların işleri kötüye giderken, biz ummadığımız şekilde taleple karşılaştık. İnternet satışlarında olsun, gelip almalar ve toptancıya verdiğimiz mallarda artış oldu. İnsanlar sıkılıp evden alışveriş de yapmak istedi. Bunun da etkilerini gördük. Tabii bizim temennimiz bu salgının olmamasıydı" ifadelerini kullandı.

Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa'ya ihraç ediyor
Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa'ya ihraç ediyor
Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa'ya ihraç ediyor
Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa'ya ihraç ediyor
Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa'ya ihraç ediyor
Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa'ya ihraç ediyor

Hasan Yaman, Seramik, Bursa, İznik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ürettiği el işi seramik yağdanlıkları Avrupa'ya ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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