Son Dakika Haberleri: Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor
Son Dakika Güncel Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor - Son Dakika

Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Hamzaoğlu, kendi ürettiği pamuğu işlemek için 30 yıl önce kurduğu çırçır prese fabrikasında bölge çiftçisine de hizmet veriyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Hamzaoğlu, kendi ürettiği pamuğu işlemek için 30 yıl önce kurduğu çırçır prese fabrikasında bölge çiftçisine de hizmet veriyor.

İslahiye ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Hamzaoğlu, 1989 yılında kendi ürettiği pamuğu işlemek üzere Beyler Mahellesi'nde aylık bin 500 ton kapasiteli çırçır prese fabrikası kurdu.

İlk yıllarda kendi tarlasında ektiği pamuğu işleyerek satışını yaparken bölgede pamuk ekiminin terk edilmesiyle kurulu fabrika atıl kaldı.

Gazetecilere açıklama yapan Hamzaoğlu, 2019 yılında yeniden pamuk üretimine karar verdiğini, 500 dönüm alanda ektiği pamuğu topladıktan sonra fabrikayı yeniden açtığını söyledi.

Fabrika sorumlu müdürü Fatih Hamzaoğlu, fabrikanın çalışmaya başlamasıyla bölge çitçilerinden gelen talep üzerine belirli ücret karşılığında pamuk çiftçisine de hizmet verdiklerini belirtti.

Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor
Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 23:28:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]