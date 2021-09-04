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Ürettiği Sedefleri Ortadoğu'ya ihraç ediyor - Son Dakika

Ürettiği Sedefleri Ortadoğu'ya ihraç ediyor

04.09.2021 09:52

Ürettiği Sedefleri Ortadoğu'ya ihraç ediyor Gaziantep'te yaşayan 36 yaşındaki Faruk Korhan, 9 yıllık kuryelik mesleğinin ardından başladığı sedef-kakma üreticiliğinde Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere birçok Arap ülkesine ihracat yapıyor.

Ürettiği Sedefleri Ortadoğu'ya ihraç ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 36 yaşındaki Faruk Korhan, 9 yıllık kuryelik mesleğinin ardından başladığı sedef-kakma üreticiliğinde Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere birçok Arap ülkesine ihracat yapıyor.

Gaziantep'te yaşayan Faruk Korhan, 9 yıl kuryelik mesleğinin ardından ağabeyinin ısrarıyla başladığı sedef-kakma sanatında Arap ülkelerine kılıç, kama, baston gibi ürünler ihraç ediyor. Mesleğe başladıktan sonra çok zorluk yaşadığını ifade eden Korhan, yabancı bir ülkeye ait numaradan gelen aramayla başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere tüm Arap ülkelerine ihracat serüvenin başladığını söyledi. Korhan'ın yeni hedefi ise çokça tanınmayan sedef-kakma sanatını tüm dünyaya tanıtmak.

İhracata başlama hikayesinin ilginç bir şekilde başladığını belirten Korhan, " Bir gün yabancı bir ülkeye ait numaradan beni aradılar, bende dikkate almadım. Israrla aramasının ardından konuştuğum kişi Katar'a yüklü miktarda sedef-kakma sanatıyla yapılmış kılıç ve kama göndermemi istedi. Bende şahsa inanmadım ancak parayı bana göndermesinin ardından ihracat serüvenim başladı" dedi.

"Çok zorluk yaşadım ama şuanda ürün aldığım insanlara ürün satmaya başladım"

Sedef-kakma sanatına başlamasının ardından çok zorluk yaşadığını dile getiren sedef-kakma üreticisi Faruk Korhan, zamanla işlerinin çok iyi bir şekilde gittiğini söyleyerek, "9 yıl boyunca kuryelik yaptım. Ağabeyim antikalarla uğraşıyordu, bana kuryelik işinin tehlikeli olduğu için yapmamı söyledi. Ağabeyim, sedef-kakma sanatıyla uğraşmamı istedi ve bende böylelikle mesleğe başladım. Mesleğe başladıktan kısa süre sonra sorunlar yaşamaya başladım. Çok zorluklar yaşadım. Kimse benden ürün almıyordu bu nedenle yarım gün kuryelik yapıyor, diğer kalan saatlerde sedef-kakma sanatıyla uğraşıyordum. Bir gün kampanya düzenledim ve çok cüzi bir karla ürünler satmaya başladım. Kampanya sayesinde normal zamanlarda 1 yıl içerisinde satılacak olan ürünleri, 1 gün içerisinde sattım. Böyle olunca bir anda işlerim artmaya başladı. İşler artınca da ciddi müşteri potansiyelimiz oluştu. Çok şükür işlerimiz çok iyi gitmeye başladı ve ürün aldığım insanlara ürün satmaya başladım" dedi.

" Yabancı bir ülkeye ait bir numaradan beni aradılar ancak biz ciddiye almadık"

İhracata başlama hikayesini anlatan Korhan, "Bir gün yabancı bir ülkeye ait bir numaradan beni aradılar. Arayan kişi bizi Katar'dan aradığını ve ürün almak istediğini söyledi ancak biz ciddiye almadık. Bizi nereden buldu? Bizi dolandırmaya mı çalışıyor diye düşünüyorduk. Sonra arayan kişinin ısrarı nedeniyle baktık ki gerçekten bizden ürün almak istiyor. Bizde maliyeti söyledik, hesap numaramızı verdik ama hala ciddiye almıyorduk bu kadar parayı gönderebileceğini de düşünmüyorduk. Kısa bir süre sonra paranın hesabımıza yattığını gördük ve hemen ürünlerini yolladık. Bu olayın ardından başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Arap ülkelerine ihracat serüvenimiz başladı. Şuanda bu ülkelere sedef-kakma sanatıyla üretilmiş olan kılıç, kama, baston ve bıçaklı baston gibi ürünleri ihraç ediyoruz. Hedefimiz sedef-kakma sanatımızı bütün dünyaya tanıtmak. Fiyatlarımız 175 TL'den başlayıp 5 bin TL'ye kadar ilerliyor. Üründeki fiyatı işlemesi ve el emeği belirliyor bu nedenle de ürünler arasında fiyat farkları oluşuyor" diye konuştu.

Ürettiği Sedefleri Ortadoğu'ya ihraç ediyor
Ürettiği Sedefleri Ortadoğu'ya ihraç ediyor
Ürettiği Sedefleri Ortadoğu'ya ihraç ediyor
Ürettiği Sedefleri Ortadoğu'ya ihraç ediyor

Orta Doğu, Gaziantep, İhracat, Arap, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ürettiği Sedefleri Ortadoğu'ya ihraç ediyor - Son Dakika


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