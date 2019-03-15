Ürettikçe Ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacağız"

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, Ahlat ilçesinde tohum üreticileriyle bir araya geldi.

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, Ahlat ilçesinde tohum üreticileriyle bir araya geldi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Yılmaz, Bitlis'te tohum üretici sayısının arttığını söyledi.



Sertifikalı tohum kullanımının verime büyük etkisi olduğunu ifade eden Yılmaz,şöyle konuştu:



"Üretimi yapılan tohumluk iç ve dış pazara satılmaya başlandı. Buranın tohum üretiminde bölgenin en önemli merkezlerden biri haline gelmesi toprak yapısının çok bakir ve hastalıklardan arındırılmış olmasındandır. Bu durum bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor. Her geçen gün üretimi arttırarak daha kaliteli ve sağlıklı üretime devam ederek çalışacağız. Ürettikçe ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağız."



Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Şener Kalya, tohum üreticileri ve teknik personel katıldı.

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