'Ürettikçe zarar ediyoruz'

Artan girdi maliyetleri ile ayakta durmakta zorlanan, yem fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olan hayvan yetiştiricileri, üretim maliyetini düşürecek, üreticinin ve tüketicinin rahatlamasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını bekliyor.

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Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL