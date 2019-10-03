'Ürettikçe zarar ediyoruz'
1 saat önce
Artan girdi maliyetleri ile ayakta durmakta zorlanan, yem fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olan hayvan yetiştiricileri, üretim maliyetini düşürecek, üreticinin ve tüketicinin rahatlamasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını bekliyor.
Artan girdi maliyetleri ile ayakta durmakta zorlanan, yem fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olan hayvan yetiştiricileri, üretim maliyetini düşürecek, üreticinin ve tüketicinin rahatlamasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:41
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