Son Dakika Haberleri: 'Ürettikçe zarar ediyoruz'
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'Ürettikçe zarar ediyoruz'

1 saat önce

Artan girdi maliyetleri ile ayakta durmakta zorlanan, yem fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olan hayvan yetiştiricileri, üretim maliyetini düşürecek, üreticinin ve tüketicinin rahatlamasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını bekliyor.

'Ürettikçe zarar ediyoruz', System.String[]

Artan girdi maliyetleri ile ayakta durmakta zorlanan, yem fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olan hayvan yetiştiricileri, üretim maliyetini düşürecek, üreticinin ve tüketicinin rahatlamasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını bekliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:41 
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