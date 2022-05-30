Ürettikleri 2,2 bin litre kaçak akaryakıtı satamadan yakalandılar - Son Dakika
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Ürettikleri 2,2 bin litre kaçak akaryakıtı satamadan yakalandılar

30.05.2022 14:21
Ürettikleri 2,2 bin litre kaçak akaryakıtı satamadan yakalandılar

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de kaçak yollarla madeni ve atık yağ toplayan 2 şüpheli, kaçak akaryakıt üretmek isterken görevliler tarafından yakalandı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de kaçak yollarla madeni ve atık yağ toplayan 2 şüpheli, kaçak akaryakıt üretmek isterken görevliler tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 bin 250 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de 23 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, yasal olmayan yollardan toplanan madeni yağ ve atık yağları, çeşitli kimyasal maddelerle karıştırarak damıtma işlemlerinden geçiren 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli yağları kaçak akaryakıta dönüştürmek isteyen şüphelilerin aracında yapılan aramada, toplam 2 bin 250 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Akaryakıt, Kimyasal, Denizli, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ürettikleri 2,2 bin litre kaçak akaryakıtı satamadan yakalandılar - Son Dakika


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