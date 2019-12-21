Ürettikleri "bağlama" ekipmanlarıyla ithalatın önüne geçtiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürettikleri 'bağlama' ekipmanlarıyla ithalatın önüne geçtiler - Son Dakika

Ürettikleri "bağlama" ekipmanlarıyla ithalatın önüne geçtiler

6 saat önce

İstanbul'da yaklaşık 30 yıl önce kurulan, daha sonra Kocaeli Dilovası'nda faaliyetlerine devam eden bir firma, kalıbı pres ya da enjeksiyon tezgahına bağlamak için imal ettiği 3 bin 500 çeşit ekipmanla fabrikaların bu alandaki ihtiyacını yerli üretimle karşılıyor.

İstanbul'da yaklaşık 30 yıl önce kurulan, daha sonra Kocaeli Dilovası'nda faaliyetlerine devam eden bir firma, kalıbı pres ya da enjeksiyon tezgahına bağlamak için imal ettiği 3 bin 500 çeşit ekipmanla fabrikaların bu alandaki ihtiyacını yerli üretimle karşılıyor.

Dilovası'nda 5 bin metrekare alanda üretim gerçekleştiren firma, 70 kişiye istihdam sağlamanın yanı sıra bu alanda Türkiye'deki pazar payının yüzde 80'ini elinde bulunduruyor.

ASELSAN, TAİ, TUSAŞ başta olmak üzere savunma ve havacılık sanayisinde de önemli kurumlarla iş birliği yapan firma, 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

"Bayilik ağıyla çalışıyoruz"

ER-EL Makina Genel Koordinatörü Maşide Doğdu, AA muhabirine, firmanın 1989'da İstanbul'da kurulduğunu söyledi. Doğdu, 30 yıldır kalıp bağlama ve işleme sistemleri ürettiklerini, artan istihdam ve ürün çeşitliliği dolayısıyla fabrikayı Kocaeli Dilovası'na taşıdıklarını kaydetti.

Sektör için küçük görünen ancak önemi büyük parçalar ürettiklerini vurgulayan Doğdu, şöyle konuştu:

"Makine sanayi sektöründe örneğin kalıbı, pres ya da enjeksiyon tezgahına bağlamak için sistemler üretiyoruz. Hızlı kalıp değiştirme sistemleri de üretiyoruz. Bunun dışında metale şekil vermek için piyasada kullanılan CNC tezgahlarına bağlantı için aparat tasarımları yapıyoruz. Ana kategori olarak 50 başlık altında 3 bin 500 ürün çeşidimiz var. Ülke genelinde bayilik ağı ile çalışıyoruz."

"Bir cıvatanın bile çok önemli yeri var"

Doğdu, yurt dışında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihracata dönük bir yapı oluşturduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de güzide firmalarla çalışıyoruz. Özellikle savunma, silah, havacılık, uzay ve ağır makine sanayisine hizmet veriyoruz. ASELSAN, TAİ, TUSAŞ gibi firmalarla çalışıyoruz. Biz yerli üreticiyiz. 'Üretmek bir ticari mesele değil, memleket meselesidir' gözüyle bakıyoruz. Oluşturduğumuz istihdam ve yerli üretimle sadece Türkiye değil, tüm dünyada ürünlerimizi sergiliyoruz. Bir cıvatanın bile tabii ki çok önemli yeri var. Kalıp çeşitlerini bir yere sabitlemeniz gerekir. İşte bu noktada biz devreye giriyoruz."

Yıllık cirolarının yüzde 35'ini ihracatın oluşturduğunu vurgulayan Doğdu, "Burada önemli olan rakam değil. Yerli bir üretici olarak kendi markamızla, yerli markamızla yurt dışına çıkmak çok önemli. Türkiye genelinde kendi konumuzla alakalı yüzde 80 pazar payına sahibiz." dedi.

"Özel projeler üzerinde de çalışıyoruz"

Doğdu, gelen talepler doğrultusunda özel projeler üzerinde de çalıştıklarını dile getirerek, "Bu ürünler ithal geliyordu. Gelen ithal ürünlerin fiyatları çok yüksekti ve sanayicinin belini büküyordu. Daha sonra bunu kendimiz üretmeye karar verdik. Yıllar geçtikçe katıldığımız yurt içi ve yurt dışı fuarlarla kendi çeşitlerimizi artırdık. İthalatı engelleyen ürünler üretiyoruz. İthal ürünlerin önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bursa Makine Teknolojileri Fuarları'na katılan firmanın sergilediği ürünler yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ürettikleri bağlama ekipmanlarıyla ithalatın önüne geçtiler

İstanbul, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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