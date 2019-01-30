Ürettikleri İçkiyle Zehirlenmişler
1 saat önce
Diyarbakır'da metil alkolle yapılan içkiden zehirlenenlerin, içkiyi kendilerinin ürettiği belirlendi.
Diyarbakır
'da metil alkolle yapılan içkiden zehirlenenlerin, içkiyi kendilerinin ürettiği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, önceki gün metil alkolle yapılan içkiden zehirlenen 9 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Ş.G (48) ve E.G.D (52) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Zehirlenen 5 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerince yapılan çalışmada, tedavi altındaki bazı hastaların evlerinde yapılan aramada içki yapımında kullanılan kimyasallar ile yapım aletleri ele geçirildi.
Olayla ilgisinin bulunduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan bir zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçkiden zehirlenen diğer iki şüphelinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:04 Kaynak: AA
Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı
Fox Ana Haber'in ve Halk Arenası'nın Ceza Nedeniyle Yayınlanmayacağı Tarihler Belli Oldu
Hortum Felaketinde Kaybolan Buse'nin Sosyal Medya Paylaşımı Yürek Burktu
Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu