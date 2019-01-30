Son Dakika Haberleri: Ürettikleri İçkiyle Zehirlenmişler

Ürettikleri İçkiyle Zehirlenmişler

1 saat önce

Diyarbakır'da metil alkolle yapılan içkiden zehirlenenlerin, içkiyi kendilerinin ürettiği belirlendi.

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Diyarbakır'da metil alkolle yapılan içkiden zehirlenenlerin, içkiyi kendilerinin ürettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün metil alkolle yapılan içkiden zehirlenen 9 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Ş.G (48) ve E.G.D (52) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Zehirlenen 5 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerince yapılan çalışmada, tedavi altındaki bazı hastaların evlerinde yapılan aramada içki yapımında kullanılan kimyasallar ile yapım aletleri ele geçirildi.

Olayla ilgisinin bulunduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bir zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçkiden zehirlenen diğer iki şüphelinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:04 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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