Ürettikleri maskeleri vatandaşlara dağıttılar - Son Dakika

Ürettikleri maskeleri vatandaşlara dağıttılar

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle üretilen maskeler pazar esnafı ve vatandaşlara dağıtıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle üretilen maskeler pazar esnafı ve vatandaşlara dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın talimatıyla Halk Eğitimi Merkezinde 3 katlı cerrahi maske üretimine başlandı.

Üretilen maskeler, ilçede kurulan pazarda esnafa ve pazara gelen vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Nusaybin Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından halk pazarı girişine konulan stantta ücretsiz maske ve eldiven dağıtılan vatandaşların ateşi de ölçüldü. Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Burak Eryılmaz ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Şefak Kavak da maske vatandaşlara maske dağıttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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