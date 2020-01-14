Ürettikleri paneller ile yangında dumanın ve alevin yayılmasını önlüyorlar - Son Dakika

Yangınlarda ortaya çıkan duman, can kayıplarının en önemli nedenlerinden biri olurken Adana 'da yalıtımlı paneller üreten bir şirket, uluslararası onay alan panellerinin alevlerin ve dumanın yayılmasına önlemede büyük katkı sağladığını duyurdu.

Endüstriyel tesislerde yangının boyutu küçük de olsa yayılan duman önemli maddi kayıplara yol açabiliyor. Yangın sırasında özellikle temiz oda olarak adlandırılan alanlarda, gıda ve ilaç tesislerinin üretim ve depo alanlarında yer alan ürünler alevden etkilenmiyor olsa bile duman hasarı nedeniyle kullanılamaz hale gelebiliyor.

"YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEDE ETKİLİ"

Adana'da yalıtımlı panel üreten Kingspan, Quadcore çekirdekli sandviç panellerinin, duman hassasiyetine sahip alanlarda yalıtımlı panel sistemlerinin kullanımının uygunluğunu doğrulayan dünyadaki tek test olan 'FM 4882'den başarıyla geçtiğini duyurdu. Sandviç panellerin yangın yayılmasını önlemede etkili ve düşük duman yayılımlı olmalarıyla, Türkiye'de ilk kez uluslararası olarak belgelendiğine vurgu yapıldı. Duman hasarının tesislerde önemli kayıplara yol açtığına dikkat çeken Kingspan Yapı Elemanları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Suat Kıroğlu: " Duman hasarı özellikle gıda ve ilaç üretim tesislerinde, temiz oda olarak kullanılan alanlarda önemli kayıplara yol açabiliyor. Bu zararların başında stok ve üretimdeki ürünlerin kaybı, hassas cihazlarda hasar, işletme taahhütlerinde kesinti ve tesis ve ürünlerin kontaminasyonu gibi zararları sıralayabiliriz" dedi.

FM ONAYI NEDİR

"Test edilmiş ve sertifikalandırılmış ürünlere verilen "FM Onaylı" ibaresi dünya çapında tanınan bir kalite sembolü. FM 4882 ise duman hassasiyetine sahip alanlarda yalıtımlı panel sistemlerinin kullanımının uygunluğunu doğrulayan dünyadaki tek test rejimi"

- Adana