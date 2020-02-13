Ürettikleri salebi, öğrencilere ikram ediyorlar - Son Dakika

SAMSUN'da, 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından üretilen salep, okullarda öğrencilere ücretsiz ikram ediliyor. Ayda 3 bin öğrenciye ulaşan dernek üyeleri okul okul dolaşıyor.

Samsun'da 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından doğada yabani olarak yetişen ve toplanması yasak olan yabani orkide bitkisi, 2014'te hazırlanan proje kapsamında bakanlık izni ile sökülüp tarlalara fide halinde dikilerek yetiştirilmeye başlandı. Yapılan çalışma ile üretim miktarı ve tarım alanı giderek artarken bu yıl 35 dönüm alanda 39 kayıtlı çiftçi tarafından yabani orkide tarımı yapılmaya başlandı. Orkidelerin toprak altındaki yumrularının kurutulmasıyla elde edilen toz halindeki salep dondurma yapımında ham medde olarak kullanılıyor. Ayrıca yine salep olarak süt ile pişirilerek içecek olarak da tüketiliyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından ilçede belirlenen okullara gidilerek öğrencilere ücretsiz olarak salep ikram ediliyor.

'AYDA YAKLAŞIK 3 BİN ÖĞRENCİ SALEBİN TADINA BAKIYOR'

19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman , 1 yıldır öğrencilere salep ikramında bulunduklarını belirterek "Öğrencilerimiz ilk önce derneğimize geliyorlardı ancak ulaşımda sorunlar yaşanmaması için biz okullara gitmeye karar verdik. Her gün belirlenen bir okula gidip salep ikramında bulunuyoruz. Ayda yaklaşık 3 bin öğrenci salebin tadına bakıyor. Özellikle bu kış döneminde salep sıklıkla tüketilen bir içecek. Biz de bölgemizde üretilen salebi çocuklarımızın daha fazla tüketmesini istiyoruz" dedi.

Karaman, yabani orkidenin yumrularının yaş halinin üreticiler tarafından kilosunun 40-50 TL'ye satıldığını yumruların kurutulmuş halinin kilosunun 300-450 TL, toz halinin ise 750-1500 TL'den alıcı bulduğunu söyledi.