Ureykat: Barış için tek yol, Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması
45 dakika önce
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Filistin yönetiminin, Bahreyn'de başlayacak ekonomi çalıştayını reddettiğini vurgulayarak, barışın Filistin devletinin egemenliğinin sağlanmasıyla tesis edilebileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:28
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Filistin
yönetiminin, Bahreyn
'de başlayacak ekonomi çalıştayını reddettiğini vurgulayarak, barışın Filistin devletinin egemenliğinin sağlanmasıyla tesis edilebileceğini söyledi.
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