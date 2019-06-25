Son Dakika Haberleri: Ureykat: Barış için tek yol, Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması
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Ureykat: Barış için tek yol, Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması

45 dakika önce

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Filistin yönetiminin, Bahreyn'de başlayacak ekonomi çalıştayını reddettiğini vurgulayarak, barışın Filistin devletinin egemenliğinin sağlanmasıyla tesis edilebileceğini söyledi.

Ureykat: Barış için tek yol, Filistin devletinin egemenliğinin sağlanması, System.String[]
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Filistin yönetiminin, Bahreyn'de başlayacak ekonomi çalıştayını reddettiğini vurgulayarak, barışın Filistin devletinin egemenliğinin sağlanmasıyla tesis edilebileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:28 
Ekonomi, Bahreyn, Filistin, Ekonomi
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