Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesinin Oslo Anlaşması'ndan çekilmesi anlamına geleceğini belirtti.

Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarını İsrail'e ilhak etmeye karar verirse bu, İsrail'in Oslo'dan ve imzalanan tüm anlaşmalardan çekilmesi anlamına gelir. Bu da iki devletli çözüm ilkesini baltalama girişimidir." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin, Yüzyılın Anlaşması planının yürürlüğe konulması için ortamı hazırlamaya çalıştığını kaydeden Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakının lideri Benny Gantz'ın kendi aralarında barış yaparak Apartheid sistemini (ırk ayrımı) dayatmaya, yerleşim birimlerini meşrulaştırmaya ve Filistin topraklarını ilhak etmeye çalıştıklarını vurguladı.

21 Ocak Salı günü Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ne giden Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, 2 Mart'taki seçimleri kazanması halinde Filistin toprağı olan bölgeyi "İsrail'e ilhak edeceğini" söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını vadetmişti.

İsrail ile FKÖ arasında 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması, iki devletli çözüm temelinde daimi barış sağlanıncaya kadar Filistinliler için Gazze ve Batı Şeria'da özerk bir bölge kurulmasını öngörüyor.