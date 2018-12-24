Son Dakika Haberleri: Urfa Ceylanı 5 Saatlik Operasyonla Hayata Döndürüldü

Urfa Ceylanı 5 Saatlik Operasyonla Hayata Döndürüldü

1 saat önce

Veteriner Hekim Levent Uğurlu, ayağı kırık bir Urfa ceylanını 5 saatlik bir operasyonla hayata döndürdü.

Urfa Ceylanı 5 Saatlik Operasyonla Hayata Döndürüldü, System.String[]
Veteriner Hekim Levent Uğurlu, ayağı kırık bir Urfa ceylanını 5 saatlik bir operasyonla hayata döndürdü.

Başkentteki bir veteriner kliniğinde başhekim olarak görev yapan Levent Uğurlu, sol ön ayağı kırılan Urfa ceylanını sağlık ekibiyle birlikte hayata döndürdü. Uğurlu, 5 saat süren operasyon sonrasında, ceylanın doğada yaşamına devam edebileceğini belirtti.

Ameliyatın detaylarını aktaran Uğurlu, "Ceylan, doğada yaşadığı için insanlardan ürküyor. Dolayısıyla anestezi, bizim için başlı başına bir sorundu. Çünkü canlının korkudan kalp krizi geçirme ihtimali bile vardı ama bir sıkıntı olmadan başarılı bir operasyonla bu canlıyı hayata döndürdük. Böyle bir kırık normalde ötanazi gerektirir ama biz ayağı bağladık. Kırıklardan dolayı eklemi hareket ettiremeyecek ama yaşamına doğada devam edebilecek." diye konuştu.

Uğurlu, "Urfa ceylanı ya da İran ceylanı olarak bilinen bu tür, nesli tükenmekte olan ırklardan bir tanesi ve genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Arap Yarımadası ve Afrika'nın kuzey kısımlarında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Kırığın sebebinin ceylanın diğer ceylanlarla kavga etmesinden kaynaklandığını tahmin ettiklerini aktaran Uğurlu,"Şu an bu canlıların çiftleşme dönemi. Dişiye hakim olmaya çalışıyorlar. Bu tarz yaralanmalar çiftleşme döneminde olabiliyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:17 Kaynak: AA

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