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Urfa'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Urfa'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

15.02.2022 09:48
Urfa'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kavgada Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Nusret A., Kemal A., Sadık A. ve İbrahim A.'yı gözaltına aldı. Zanlılar karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Urfa'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Urfa'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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