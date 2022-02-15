Urfa'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kavgada Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Nusret A., Kemal A., Sadık A. ve İbrahim A.'yı gözaltına aldı. Zanlılar karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.