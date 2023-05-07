Urfa'da tır ve kamyonet çarpıştı fatura ağır oldu: 6 ölü - Son Dakika
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Urfa'da tır ve kamyonet çarpıştı fatura ağır oldu: 6 ölü

07.05.2023 18:13

Şanlıurfa'da araç yüklü tır ile bir kamyonet çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilirken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde yaşandı. İçerisinde arızalı araçlar bulunan 63 AEM 905 plakalı tır ile 31 AGG 099 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da birbirinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta şarampole devrildi.

Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ömer Yalçın (63), Reşit Kahya (75) ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybederken Mehmet Ç. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa'daki hastaneye kaldırıldı. Cesetler ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü, 1 yaralı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın bagaj kapağının yaklaşık 50 metre uzağa fırladığı gözlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü
Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü
Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü
Son Dakika: Şanlıurfa'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Urfa'da tır ve kamyonet çarpıştı fatura ağır oldu: 6 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Urfa'da tır ve kamyonet çarpıştı fatura ağır oldu: 6 ölü - Son Dakika
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