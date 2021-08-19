Urfa isotu "Taste Of Urfa" markasıyla Avrupa pazarında - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ'nin yürüttüğü çalışmalarla Urfa isotu "Taste Of Urfa" markasıyla Avrupa pazarına açıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bin bir zahmetle hazırlanan Urfa isotunun özel bir tasarımla Taste of Urfa markasıyla yurt dışında satışa sunulduğu ifade edildi.

İsotun Şanlıurfa için önemli bir değer olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa için büyük öneme sahip tescilli bir ürün olan isot, aynı zamanda şehir için önemli bir değer. Geleneksel değerlerimize sahip çıkmak, şirketimizin yegane görevidir. Bu doğrultuda özel hazırlanan isot setimizde, kadife isot, tohumlu isot, çiğköftelik isot, yemeklik isot ve kına isot olarak toplam 5 çeşit isot bulunmaktadır. Bu çeşitlilik sayesinde damaklarınızda bir iz bırakmayı hedeflemekte ve bunun için çalışmaktayız. Taste of Urfa markasının yurt dışında da bilinirliğini artırmak için yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. İsveç, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda ve Almanya'da satışa sunulan Urfa isotu için ilk sipariş İtalya'dan geldi."