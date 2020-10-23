Urfa Kebabı ustaları Adana'ya meydan okudu - Son Dakika

Urfa Kebabı ustaları Adana'ya meydan okudu

23.10.2020 11:41

Urfa Kebabı ustaları Adana'ya meydan okudu Adana ve Şanlıurfa'nın kebap rekabeti yeniden alevlendi İki il arasında amansız rekabet Şanlıurfa ve Adanalı kebapçılar arasında en lezzetli kebabın kendilerine ait olduğu iddiasıyla yıllardır süren rekabet yeniden alevlendi.

Urfa Kebabı ustaları Adana'ya meydan okudu

Adana ve Şanlıurfa'nın kebap rekabeti yeniden alevlendi

İki il arasında amansız rekabet

ŞANLIURFA - Şanlıurfa ve Adanalı kebapçılar arasında en lezzetli kebabın kendilerine ait olduğu iddiasıyla yıllardır süren rekabet yeniden alevlendi.

Türkiye'nin en sevilen ve bilinen lezzetlerinden olan kebap hem turistlerin hem de vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yaygın olarak acılısına 'Adana kebabı', acısızına ise 'Urfa kebabı' denilen lezzet, adını aldığı iki il arasında anlaşmazlığa yol açtı. Yıllardır süregelen rekabet son zamanlarda yeniden alevlenmeye başladı.

"En güzel kebap Urfa'da yenir"

Urfa kebabı yenildiği zaman lezzeti damakta hissedildiğini belirten kebapçı ustası Fatih Sağıroğlu, "Kebap Urfa'nındır. En güzel kebapta Urfa'da yenir. Bizde biber, kebabın içine değil yanında yenilir. Urfa kebabı yenildiği zaman sade kuzu etti kokusu damaklarda hissedilir. Adana kebabı öyle bizimkisi gibi sade değildir. Urfa'nın Kebabındaki damak zevki Urfa'ya özgüdür. Bizim Urfa kebabının içerisinde hiçbir karışım olmaz. Sadece ve sadece kuzu etinin kendisi olur. Yani kebap konusunda hiç tartışmaya gerek yok. Uzun yıllardır bu böyledir. Adana'nın kebabı da güzeldir fakat kebap Urfa'nındır. Yani lezzetiyle, sadeliğiyle, güzel görüntüsüyle kebap Şanlıurfa'nındır. Adanalı ustalarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz fakat kebap Urfa'nındır diyoruz" dedi.

"Urfa kebabının lezzeti güzel pişirilmesinden kaynaklanıyor"

Sıcak kömür ateşinde kebap pişiren ocakçı ustası Sedat Narin de, "Urfa kebabının lezzeti güzel pişirilmesinden de kaynaklanıyor. Kömür ateşi önünde çalışmak zordur fakat biz işimizi aşkla, zevkle yaptığımız için kebabımız da daha lezzetli oluyor" şeklinde konuştu.

Adana'daki kebap ustalarına hodri meydan

Adana ve Şanlıurfalı kebapçıların yarışarak, hangi ilin kebabının daha güzel olduğunu jüri üyelerinin karar vermesini talep eden kebap ustası Adem Rat, "Adana'daki ustalarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin yarışalım. Urfa'nın mı kebabı lezzetli yoksa Adana'nın mı gelin yarışalım jüri üyeleri de kararını versin. Kebap Urfa'nın mı Adana'nın mı karar versinler" ifadelerini kullandı.

"Urfa'nın kebabı bir başkadır"

Adana kebabını da yediğini ancak Urfa kebabının daha çok lezzetli olduğunu dile getiren vatandaş İmam Ergin, "Ben Urfa kebabını yedim. Kebap çok lezzetlidir.. Ben daha önce Adana'da da bu kebabı yemiştim ama Urfa kebabı bir başkadır. Urfalıları kebap konusunda tebrik ediyorum. Kebapçıların ellerine sağlık" diye konuştu.

Urfa Kebabı ustaları Adana'ya meydan okudu
Urfa Kebabı ustaları Adana'ya meydan okudu
Urfa Kebabı ustaları Adana'ya meydan okudu
Urfa Kebabı ustaları Adana'ya meydan okudu
Urfa Kebabı ustaları Adana'ya meydan okudu
Urfa Kebabı ustaları Adana'ya meydan okudu

Şanlıurfa, Türkiye, Fatih, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Urfa Kebabı ustaları Adana'ya meydan okudu - Son Dakika

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