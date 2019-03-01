Son Dakika Haberleri: Urfa Türküleriyle Yeşilay Haftası Kutlandı

Urfa Türküleriyle Yeşilay Haftası Kutlandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "sağlıklı nesil gençlik yürüyüşü" coşkulu bir gösterime sahne oldu.

Urfa Türküleriyle Yeşilay Haftası Kutlandı, System.String[]
Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "sağlıklı nesil gençlik yürüyüşü" coşkulu bir gösterime sahne oldu.

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler, Ulu Cami önünde toplandı. Üzerinde "Sigarayı bırak sağlıklı yaşa, dumansız bir hava için el ele" yazılı pankart ve dövizler ile Türk bayrakları açarak sloganlar atan öğrenciler, davul zurna eşliğinde halay çekti. Grup, daha sonra davul zurna eşliğinde Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

"Yeşilay gençlerin geleceği için çalışan bir teşkilattır"

Yeşilay gençlerin geleceği için çalışan bir teşkilat olduğunu aktaran Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, "Bu yıl gençlerin geleceği için Anadolu'nun her tarafında Yeşilay Haftası kutlanıyor. Yeşilay sizin geleceğiniz için gece gündüz çalışan bir teşkilattır. Vatanımız milletimiz için kurumlarımızla birlikte elimizden ne geliyorsa her türlü seferberliği yapacağız" dedi.

Şanlıurfa medeniyet olan bir yer olduğunu belirten Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, " Türkiye'nin en genç iline sahibiz. Şanlıurfa medeniyetlerin beşiği olan bir yerdir. Atalarımızın bize emanet ettiği bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Bu medeniyetin torunlarıyız. Yeşilay sadece bir dernek değildir. Bizim atalarımızın devamlı uyguladıkları, birçok şeyi kapsayan bir kurumdur. Sizler Ülkemizi geleceğe taşıyan nesillersiniz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:18 Kaynak: İHA

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