Urfa'ya yardım köprüsü - Son Dakika
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Urfa'ya yardım köprüsü

6 saat önce

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi'nin sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü olan "Bir Adım da Sen At Kulübü" yardım organizasyonlarına devam ediyor.

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Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi'nin sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü olan "Bir Adım da Sen At Kulübü" yardım organizasyonlarına devam ediyor.


Kulübün öğretmen ve öğrencileri, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinin Büyük Taşlıca Köyünde bulunan Büyük Taşlıca İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu için kırtasiye, ısıtıcı, temizlik malzemesi ve diğer ihtiyaç malzemeleri için yardım topladı. Elde edilen maddi gelir, Büyük Taşlıca İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu yetkililerine ulaştırıldı. Yapılan yardımla okulun ihtiyaçlarını karşılayan okul yetkilileri sosyal medya üzerinden İhlas Koleji'ne teşekkür etti.


Tüm idarecilere teşekkür ettiler


Büyük Taşlıca İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu tarafından yapılan açıklamada, "Okul Aile Birliğimiz tarafından yürütülen Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında odak noktamızın yardımlaşma ve dayanışma olduğu faaliyetimizde bağışlarıyla okulumuzun birtakım ihtiyaçlarını karşılayan İhlas Eğitim Kurumları Özel Marmara Evleri İhlas Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerine, öğretmenlerine ve başta Okul Müdürü Sayın Hakkı Okur olmak üzere tüm idarecilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.


"Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz"


Bir Adım da Sen At Kulübü'nün her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade eden Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu işi zevkle yapıyor. Okulumuzda mükemmel bir dayanışma var. Yardım söz konusu olunca onların gözlerindeki ışıltı ve mücadele bizleri çok mutlu ediyor" dedi. Öğrencilerinin vermiş oldukları emeğin kayda değer olduğunu ifade eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin ise, "İnsanlarımızın en büyük hasletlerinden biri de yardımsever olmaları. Bu haslet de hem ailede hem de okulda kazanılıyor. Öğrencilerimizin bu güzelliklerin farkında olmaları ve onların da gayretli bir şekilde hedefe ulaşmaları bizi çok sevindiriyor. İhlas Koleji olarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Koleji, Şanlıurfa, Marmara, İhlas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:17 Kaynak: İHA
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