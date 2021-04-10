ŞANLIURFA - Urfa'yı "Şanlı" yapan destansı mücadeleyi anlatan görseller yapay zekayla renklendirildi - Son Dakika

ŞANLIURFA - Urfa'yı "Şanlı" yapan destansı mücadeleyi anlatan görseller yapay zekayla renklendirildi

10.04.2021 11:31

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, destansı mücadeleye ait siyah beyaz video ve fotoğraflar yapay zeka yardımıyla renklendirildi, halk arasında Onikiler diye adlandırılan kurtuluşun sembolü kahramanlar da aynı yöntemle canlandırıldı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, destansı mücadeleye ait siyah beyaz video ve fotoğraflar yapay zeka yardımıyla renklendirildi, halk arasında Onikiler diye adlandırılan kurtuluşun sembolü kahramanlar da aynı yöntemle canlandırıldı.

Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Berkan Aydilek, savunma sanayi, insansız hava araçları, sağlık, dijital tarım, uzay teknolojileri ve otonom sürüş teknoloji gibi farklı araştırma alanlarında uygulanan yapay zeka yazılımıyla halkın tarihi olay ve konuları daha eğlenceli anlayabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Aydilek, bu kapsamda, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde o döneme ait video ve fotoğrafları yapay zeka yardımıyla renklendirdi. Ayrıca destansı mücadelede önemli rol oynayan ve halk arasında Onikiler diye adlandırılan kişileri de yine yapay zeka yardımıyla canlandırdı.

Yapay zekayla hazırlanan görseller ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müzeler ve belediyelerle paylaşılarak, halkın görebileceği şekilde kullanılması planlandı.

"Yaptığımız çalışma 7'den 70'e çok beğenildi"

Doç. Dr. İbrahim Berkan Aydilek, AA muhabirine, toplumda kabullenilmeye başlanan yapay zekanın günümüzde artık birçok alanda kullanıldığını anlattı.

Yapay zekayı, Şanlıurfa'nın 11 Nisan düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde kullanmak için araştırma içine girdiğini dile getiren Aydilek, şunları söyledi:

"Yaklaşan etkinliklerde yapay zekaya biraz daha dikkat çekmek için videolarda, resimlerde ve birtakım kültürel çalışmalarda bu teknolojiyi nasıl kullanabiliriz diye araştırdım. Yapay zekada resim renklendirme son zamanlarda kullanılan bir teknik. Bu tekniği Urfa'nın kurtuluşu mücadelesinde bir farkındalık oluşturmak için kafa yorduğumuzda karşımıza çok önemli kahraman Onikiler çıkıyor. Bunun yanı sıra Urfa'nın geçmişte yayınlanan fakat renksiz olan Genelkurmay Başkanlığının arşivindeki bir videoyu bulduk. Bu görüntüleri yapay zeka kullanarak renklendirdik. Kurtuluş mücadelesi ile birlikte anlatarak Şanlıurfa ve bölgede yapay zekayı biraz daha iyi ifade etmeye çalıştık. Yaptığımız çalışma 7'den 70'e gerçekten çok beğenildi."

"Amacımız bu çalışmayı toplumun tüm kesimine ulaştırmak"

Yapay zekayı keyifli ve eğlenceli anlatmaya çalıştıklarını bunu da Şanlıurfalıların ilgisini çekeceğini düşündükleri özel bir güne denk getirdiklerini ifade eden Aydilek, şöyle devam etti:

"Yapay zekada kullanılan donanımlar biraz farklı. Normal işlemci yerine grafik işlemci dediğimiz CP kartlar tercih ediliyor. 11 Nisan Şanlıurfa'nın kurtuluşu mücadelesi için hazırladığımız görseller, canlandırma ve renklendirmeler yaklaşık 3-4 günümüzü aldı. Amacımız bu çalışmayı toplumun tüm kesimine ulaştırmak. Bunun için ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar öğrencilerimize aktarmaktır. Bunun yanında ülkemizde yazılımcı insanların heveslenmesi için çok önemli. Biz de bunun için böyle bir çaba içeresinde girdik."

Aydilek, çalışmayı gören insanların kendilerine vefat eden yakınlarının fotoğraflarını ulaştırdıklarını ve bunları da yapay zeka yardımıyla canlandırmalarını istediklerini, bu kişilerin taleplerini yerine getirdiklerinde gözyaşlarına boğulduklarını ve tüylerinin diken diken olduğunu kendilerine ilettiklerini anlattı.

Yapay zekanın gelecekte insanların karşısına daha fazla çıkacağını aktaran Aydilek, bu noktada Şanlıurfa'nın da önemli bir merkez haline gelmesi için yoğun mesai harcadıklarını sözlerine ekledi.

ŞANLIURFA - Urfa'yı Şanlı yapan destansı mücadeleyi anlatan görseller yapay zekayla renklendirildi
ŞANLIURFA - Urfa'yı Şanlı yapan destansı mücadeleyi anlatan görseller yapay zekayla renklendirildi
ŞANLIURFA - Urfa'yı Şanlı yapan destansı mücadeleyi anlatan görseller yapay zekayla renklendirildi
ŞANLIURFA - Urfa'yı Şanlı yapan destansı mücadeleyi anlatan görseller yapay zekayla renklendirildi

Harran Üniversitesi, Bilgisayar, Yapay Zeka, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Urfa'yı 'Şanlı' yapan destansı mücadeleyi anlatan görseller yapay zekayla renklendirildi - Son Dakika


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