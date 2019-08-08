Son Dakika Haberleri: Urfalı berberden Kurban Bayramı öncesi çocuklara ücretsiz saç tıraşı
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Urfalı berberden Kurban Bayramı öncesi çocuklara ücretsiz saç tıraşı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever bir berber, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sokak sokak gezerek çocukları ücretsiz saç tıraşı yapıyor.

Urfalı berberden Kurban Bayramı öncesi çocuklara ücretsiz saç tıraşı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever bir berber, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sokak sokak gezerek çocukları ücretsiz saç tıraşı yapıyor.

Kuaför salonu işleten Serkan Elverir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında köy okullarını gezerek berbere hiç gitmemiş çocukları saç tıraşı hediye ediyor.
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Kurban Bayramı, Şanlıurfa, Siverek, Kuaför, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:58 
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