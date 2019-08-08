Urfalı berberden Kurban Bayramı öncesi çocuklara ücretsiz saç tıraşı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayırsever bir berber, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sokak sokak gezerek çocukları ücretsiz saç tıraşı yapıyor.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde hayırsever bir berber, yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi sokak sokak gezerek çocukları ücretsiz saç tıraşı yapıyor. Kuaför
salonu işleten Serkan
Elverir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile 2 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında köy okullarını gezerek berbere hiç gitmemiş çocukları saç tıraşı hediye ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:58
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