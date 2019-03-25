Son Dakika Haberleri: Urfalı İbo' Lakaplı İ.y. ve 3 Kişi Uyuşturucu Madde Ticareti İddiasıyla Yakalandı

Urfalı İbo' Lakaplı İ.y. ve 3 Kişi Uyuşturucu Madde Ticareti İddiasıyla Yakalandı

57 dakika önce

KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 'Urfalı İbo' lakabıyla tanınan İ.Y. (32) ve 3 kişi yakalandı.

Urfalı İbo' Lakaplı İ.y. ve 3 Kişi Uyuşturucu Madde Ticareti İddiasıyla Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 'Urfalı İbo' lakabıyla tanınan İ.Y. (32) ve 3 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında, 'Urfalı İbo' lakabıyla tanınan İ.Y. (32) ve arkadaşları Ö.H. (22), S.K.Y. (23) ve  E.G. (33) yakalandı. 4 kişinin üst, ev ve araç aramalarında 21 paket halinde 47,5 gram eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. 4 kişi ise uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:17 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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