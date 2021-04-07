Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti - Son Dakika

Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti

07.04.2021 12:19

Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti -Şanlıurfa ile Edirne arasında ciğer tartışması -Sosyal medyadaki anket ciğer tartışmasına neden oldu Ünlü Yemek Yazarı Vedat Milor sosyal medya hesabından "Dünyanın birçok yerini gezdim, yemeklerini denedim.

Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti

- Şanlıurfa ile Edirne arasında ciğer tartışması

-Sosyal medyadaki anket ciğer tartışmasına neden oldu

ŞANLIURFA - Ünlü Yemek Yazarı Vedat Milor sosyal medya hesabından "Dünyanın birçok yerini gezdim, yemeklerini denedim. Bence ciğer yemekleri deyince çok özel bir mutfağa sahibiz. Hem çeşit sayısı fazla hem de lezzetli. Peki sizce farklı tekniklerle yapılan iki ciğer yemeğinden hangisi daha lezzetli oluyor" sorusuyla bir lezzet anketi başlattı. Ankete katılanların çoğu ciğerin şişte yenildiği yönünde oy kullandı. Milor'un anketi Edirneli ve Şanlıurfalı ciğer ustalarını da karşı karşıya getirdi. Edirneli ustalar ciğerin tavada yenildiğini belirtirken Şanlıurfalı ustalar ise ciğerin şişte yenildiğini belirtti.

Şanlıurfalı ustalar her iki ciğerin de farklı bir damak tadı olduğunu ve Edirnelileri memleketlerinde ciğer yemeye davet ederken vatandalar ise ciğerin sadece şişte yenilebileceğini belirtti.

Ciğer tavada olmaz, şişte olur

Ciğerin tavada olmayacağını söyleyen Atilla Meral, "Şanlıurfa'mız Mezopotamya'nın başkentidir. Peygamberler diyarıdır. Bizim Urfa'da ciğer şişe saplanır, közde pişirilir. Şişten ekmek arasına çekilir, bu şekilde yenilir. Ciğerin tavada pişirildiğini ilk kez burada duydum. Kesinlikle ciğerin tavada pişirilmesine karşıyız. Biberiyle, soğanıyla, tuzuyla meşhur olan bir memlekettir ve ben buraya her gün 60 kilometreden özellikle bu ciğer yemeğe geliyorum. Ciğer dürümünü katlayıp ortadan ikiye ayıracaksınız. Ciğer böyle yenilir. Ciğer tavada olunca sulu olur. Sulu olunca da yenmez. Hatta özellikle mangalda yapılmasının nedeni de ciğerin biraz kurumasıdır. Kuruması dediğim tahta gibi değil. Harika bir lezzet. Kesinlikle ciğer tavada olmaz, şişte olur" dedi.

Ciğer yemek için her gün 60 kilometre yol geliyorlar

Hayatı boyunca tavada ciğer yemediğini söyleyen Sedat Yüksekyayla, "Ciğerin başkenti Urfa'ya hoş geldiniz. Şu anda gündemde ciğer tavada mı yenir şişte mi yenir diye bir söylenti var. Ben 33 yaşındayım, tavada hiç ciğer yemedim. Ciğerin en orijinali şişte yapılanıdır. Siz de ciğerin memleketine geldiniz. Ciğeri biz böyle tavsiye ediyoruz. Biz her gün 60 kilometre yol gelip bu ciğeri yiyoruz" ifadelerini kullandı.

Edirnelileri ciğer yemeğe davet ediyoruz

Ciğer ustası Lütfi Yüksekyayla ise, "Ciğer mangalda yenilir, şişte yenilir. Tüm Urfa sabah saat 05.00'da ciğer yemeye başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder. Edirneli kardeşlerimizin kendilerine has bir ciğer tavası vardır. Onların damak tadı farklı olabilir. Yüzyıllardır Urfa'nın ciğeri şişte yenilir. Damda kendi kuruttuğumuz Urfa biberini üzerine serperek lavaş ekmeğin içerisinde soğan ve biber ile birlikte servis ediyoruz. Sosyal medya fenomeni Vedat Milor bir anket başlattı. Binlerce katılımcı yüzde 58'in üzerinde ciğerin şişte yenildiğini kanıtladı. Edirneli ustaları, Edirneli kardeşlerimizi Urfa'ya ciğer yemeye bekleriz. Urfa'ya gel ciğerimi ye. Bizim şehir dışından ve ilçelerden günü birlik gelen misafirlerimiz var. Gelip ciğer yiyip gidenler var. Biraz önce de müşterilerimiz bahsettiği gibi 60 kilometre şehir dışından gelip ciğer yiyip giderler" diye konuştu.

Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti
Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti

Mezopotamya, Vedat Milor, Şanlıurfa, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti
Son Dakika! Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz         
13:31
Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı         
13:08
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz         
12:36
Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem         
12:07
Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu         
11:36
Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti         
10:54
Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti         
10:47
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü         
10:19
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 13:51:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei