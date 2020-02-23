Urfalılar hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti - Son Dakika

Şanlıurfa'da son bir ayda yaşanan soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bırakınca vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti.



Şanlıurfa'da son bir aydır etkili olan soğuk ve yağışlı hava hafta sonu yerini güneşli havaya bıraktı. Vatandaşlar, güneşin yüzünü göstermesiyle Balıklıgöl'e akın etti. Hafta sonunu aileleriyle dışarıda geçirmek isteyen Şanlıurfalıların yanı sıra çevre illerden de gelen vatandaşlar, Balıklıgöl'de büyük bir yoğunluğa neden oldu. Aileleriyle birlikte Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar, hem günün yorgunluğunu atıyor hem de balıklara yem verip plato içerisindeki tarihi yerleri geziyor. Hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarıyor. - ŞANLIURFA